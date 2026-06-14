Quién pelea HOY domingo 14 de junio de 2026 en UFC: horarios y cómo ver los combates EN VIVO

El fin de semana tan esperado por los fanáticos de las artes marciales mixtas finalmente está aquí, marcando el inicio de la segunda mitad del año para la UFC tras largos meses de expectativa. Aunque este sábado 13 de junio la jaula permaneció cerrada, la acción estallará el domingo 14 con una velada especial e histórica desde Washington, específicamente en la Casa Blanca.

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El enfrentamiento principal de la jornada tendrá como protagonistas a Ilia Topuria y Justin Gaethje en una unificación imperdible por el campeonato del peso ligero. El Matador llega a la cita consolidado como el dueño absoluto del trono de las 155 libras, mientras que el retador estadounidense se presenta con la faja de monarca interino bajo el brazo, una situación que obliga a dirimir quién es el verdadero rey de la división en un espectáculo que promete nocaut.

Por si la tensión fuera poca, el choque coestelar de la noche presentará un cruce de poder a poder entre Alex Poatan Pereira y Ciryl Gane. El brasileño y el francés asumirán un duelo de alto voltaje con el título interino del peso completo en juego, una corona transitoria que la compañía decidió poner sobre la mesa debido a la severa lesión ocular que mantiene marginado de la actividad al campeón, el británico Tom Aspinall.

La transmisión oficial de toda la cartelera estará disponible a través de la plataforma Paramount+. En cuanto a los horarios para no perderse ningún detalle, las acciones en el octágono arrancarán de manera oficial a las 18:00 horas del Centro de México, las 19:00 horas en Bogotá y las 21:00 horas de Buenos Aires.

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Las peleas más destacadas del domingo 14 de junio en UFC:

Steve Garcia vs. Diego Lopes | Peso pluma

– Horario: 18:00hs del Centro de México aproximadamente

– Transmisión: Paramount+

| Peso pluma – Horario: 18:00hs del Centro de México aproximadamente – Transmisión: Paramount+ Kyle Daukaus vs. Bo Nickal | Peso medio

– Horario: a continuación de Steve Garcia vs. Diego Lopes

– Transmisión: Paramount+

| Peso medio – Horario: a continuación de Steve Garcia vs. Diego Lopes – Transmisión: Paramount+ Michael Chandler vs. Mauricio Ruffy | Peso ligero

– Horario: a continuación de Kyle Daukaus vs. Bo Nickal

– Transmisión: Paramount+

| Peso ligero – Horario: a continuación de Kyle Daukaus vs. Bo Nickal – Transmisión: Paramount+ Derrick Lewis vs. Josh Hokit | Peso pesado

– Horario: a continuación de Michael Chandler vs. Mauricio Ruffy

– Transmisión: Paramount+

| Peso pesado – Horario: a continuación de Michael Chandler vs. Mauricio Ruffy – Transmisión: Paramount+ Aiemann Zahabi vs. Sean O’Malley | Peso gallo

– Horario: a continuación de Derrick Lewis vs. Josh Hokit

– Transmisión: Paramount+

| Peso gallo – Horario: a continuación de Derrick Lewis vs. Josh Hokit – Transmisión: Paramount+ Ciryl Gane vs. Alex Pereira | Peso pesado

– Horario: a continuación de Aiemann Zahabi vs. Sean O’Malley

– Transmisión: Paramount+

| Peso pesado – Horario: a continuación de Aiemann Zahabi vs. Sean O’Malley – Transmisión: Paramount+ Justin Gaethje vs. Ilia Topuria | Peso ligero

– Horario: a continuación de Ciryl Gane vs. Alex Pereira

– Transmisión: Paramount+

En síntesis