Quién pelea HOY sábado 15 de noviembre de 2025 en box: horarios y cómo ver EN VIVO las veladas

Revisa la acción más destacada de este fin de semana para que no te pierdas de nada.

Por Lucas Lescano

Rafel Divino Espinoza volverá a subirse al cuadrilátero.
© Getty ImagesRafel Divino Espinoza volverá a subirse al cuadrilátero.

Se viene un sábado 15 de noviembre apasionante en el boxeo. Con presencia mexicana estelar garantizada, el país pondrá sus ojos sobre uno de los grandes campeones que tiene la nación, mientras que más temprano los aficionados podrán disfrutar del fin de una histórica rivalidad.

Para México, lo más importante es que Rafael Espinoza estará en acción. El Divino expondrá su corona OMB del peso pluma para intentar continuar agrandando su figura y trayectoria sobre los cuadriláteros. Quien estará en la esquina opuesta será el difícil Arnold Khegai, el ucraniano que no querrá ser un simple animador de la fiesta.

A su vez, en el Reino Unido, será el turno de la tan esperada revancha entre Chris Eubank Jr. y Conor Benn. Los ingleses empataron en el primer combate que protagonizaron, por lo que es más que necesario encontrar un ganador para dejar atrás una rivalidad que ha cruzado todos los límites y que busca su definición.

La velada del duelo de Espinoza vs. Khegai comenzará a las 17:00hs del Centro de México y podrá ser vista mediante Disney+ desde cualquier parte de Latinoamérica. Por su parte, la contienda de Eubank Jr. y Benn podrá ser sintonizada, únicamente, a través de DAZN y su horario de inicio está previsto para las 11:00hs del Centro de México.

Las peleas más destacadas de este sábado 15 de noviembre:

En San Luis Potosí (México)

  • Julián Montalvo vs. Nicolás Patrón | Peso superpluma
  • Emiliano Vargas vs. Jonathan Montrel | Peso superligero
  • Richard Torrez Jr. vs. Tomas Salek | Peso pesado
  • Lindolfo Delgado vs. Gabriel Gollaz Valenzuela | Peso superligero
  • Rafael Espinoza vs. Arnold Khegai | Peso pluma

En Londres (Reino Unido)

  • Mike Tallon vs. Fezan Shahid | Peso supermosca
  • Sam Gilley vs. Ishmael Davis | Peso superwélter
  • Richard Riakporhe vs. Tommy Welch | Peso pesado
  • Adam Azim vs. Kurt Scoby | Peso superligero
  • Jack Catterall vs. Ekow Essuman | Peso wélter
  • Chris Eubank Jr. vs. Conor Benn | Peso mediano
lucas lescano
Lucas Lescano
