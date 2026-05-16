La afición de los Zorros se burló del Rebaño Sagrado tras su eliminación de la Primera División de México en manos de Cruz Azul.

En el marco de la Vuelta de las Semifinales del Clausura 2026 de la Liga MX, Cruz Azul venció 2-1 en condición de visitante a Chivas en el Estadio Jalisco este sábado 16 de mayo y avanzó a la Final tras imponerse en el resultado global por 4-3.

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Luego del 2-2 en la Ida disputado en el Estadio Banorte de Ciudad de México, ambos equipos buscaron ganar. Con anotaciones de Jeremy Márquez y Agustín Palavecino, la Máquina Cementera jugará la Final tras dos años ausente. Omar Govea había marcado el empate parcial para el dueño de casa.

Termina el partido en el Jalisco. pic.twitter.com/y5G14w1jDw — CHIVAS (@Chivas) May 17, 2026

Tras el partido, la afición de Atlas se burló del rival de toda la vida por haber quedado afuera en el Estadio Jalisco, la casa de los Zorros. Algunos aficionados del cuadro rojinegro se jactó de que ganar allí no es para cualquier equipo y otro aladieron los trofeos que ganaron los Rojinegros en el Apertura 2021 y Clausura 2022.

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La afición de Atlas se burló de Chivas tras la eliminación en el Estadio Jalisco

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