El Rebaño Sagrado y la Máquina Cementera se enfrentan por la Vuelta de las Semifinales de la Primera División de México.

En el marco de la Vuelta de las Semifinales del Clausura 2026 de la Liga MX, Chivas recibe a Cruz Azul en el Estadio Jalisco este sábado 16 de mayo desde las 19:07 horas (Ciudad de México). Tras el 1-1 en la Ida, ambos equipos irán por la victoria para cerrar la llave a su favor.

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Luego del 1-1 en la Ida disputado en el Estadio Banorte de Ciudad de México, ahora ambos equipos van por el triunfo. Si bien al Rebaño Sagrado le basta el empate para avanzar ya que tiene ventaja deportiva, buscará en su casa y ante su gente la victoria.

Chivas vs. Cruz Azul: minuto a minuto

La formación de Chivas vs. Cruz Azul

Óscar Whalley

José Castillo

Diego Campillo

Bryan González

Richy Ledezma

Fernando González

Omar Govea

Santiago Sandoval

Ricardo Marín

Efraín Álvarez

Ángel Sepúlveda

DT: Gabriel Milito

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La formación de Cruz Azul vs. Chivas

Kevin Mier

Jorge Rodarte

Willer Ditta

Gonzalo Piovi

Omar Campos

Amaury García

Charly Rodríguez

Agustín Palavecino

Rodolfo Rotondi

José Paradela

Christian Ebere

DT: Joel Huiqui

La terna arbitral de Chivas vs. Cruz Azul

Árbitro : César Arturo Ramos Palazuelos

: César Arturo Ramos Palazuelos Asistente 1: Alberto Morín Méndez

Alberto Morín Méndez Asistente 2: Edgar Magdaleno Castrejón

Edgar Magdaleno Castrejón Cuarto Árbitro: Fernando Hernández Gómez

Fernando Hernández Gómez VAR : Erick Yair Miranda Galindo

: Erick Yair Miranda Galindo AVAR: Michel Caballero Galicia

El cuadro del Clausura 2026 de la Liga MX