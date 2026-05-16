En el marco de la Vuelta de las Semifinales del Clausura 2026 de la Liga MX, Chivas recibe a Cruz Azul en el Estadio Jalisco este sábado 16 de mayo desde las 19:07 horas (Ciudad de México). Tras el 1-1 en la Ida, ambos equipos irán por la victoria para cerrar la llave a su favor.
Luego del 1-1 en la Ida disputado en el Estadio Banorte de Ciudad de México, ahora ambos equipos van por el triunfo. Si bien al Rebaño Sagrado le basta el empate para avanzar ya que tiene ventaja deportiva, buscará en su casa y ante su gente la victoria.
Chivas vs. Cruz Azul: minuto a minuto
La formación de Chivas vs. Cruz Azul
- Óscar Whalley
- José Castillo
- Diego Campillo
- Bryan González
- Richy Ledezma
- Fernando González
- Omar Govea
- Santiago Sandoval
- Ricardo Marín
- Efraín Álvarez
- Ángel Sepúlveda
- DT: Gabriel Milito
La formación de Cruz Azul vs. Chivas
- Kevin Mier
- Jorge Rodarte
- Willer Ditta
- Gonzalo Piovi
- Omar Campos
- Amaury García
- Charly Rodríguez
- Agustín Palavecino
- Rodolfo Rotondi
- José Paradela
- Christian Ebere
- DT: Joel Huiqui
La terna arbitral de Chivas vs. Cruz Azul
- Árbitro: César Arturo Ramos Palazuelos
- Asistente 1: Alberto Morín Méndez
- Asistente 2: Edgar Magdaleno Castrejón
- Cuarto Árbitro: Fernando Hernández Gómez
- VAR: Erick Yair Miranda Galindo
- AVAR: Michel Caballero Galicia