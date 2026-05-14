Chino Maidana lanzó su pronóstico para la revancha entre Floyd Mayweather y Manny Pacquiao y sorprendió al boxeo

Luego de varios idas y vuelta en los que no se terminaba por confirmar la pelea de revancha entre Floyd Mayweather y Manny Pacquiao, finalmente se anunció que las leyendas tendrán un segundo capítulo el próximo 25 de septiembre en Las Vegas. En ese sentido, Marcos el Chino Maidana analizó el combate y dejó en claro lo que puede llegar a suceder sobre el cuadrilátero.

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La primera vez que se enfrentaron estas leyendas, Mayweather dominó el curso de las acciones casi que de principio a fin, algo que Maidana cree que se repetirá. Para el Chino, el panorama es bastante similar a pesar de que haya quedado atrás más de una década y que, el ritmo de la contienda será un tanto más lento, pero con el mismo desenlace: victoria para Floyd.

A su vez, Maidana destacó la importancia de seguir contando con la presencia de este tipo de figuras en el ring y que, mientras tengan el nivel, el espectáculo está abierto para recibirlos. Maidana, ahora promotor, ve un buen negocio en una contienda de desquite entre Manny y Floyd.

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Maidana ve a Mayweather como ganador ante Pacquiao

“Yo creo que va a ser igual. Quizá un poco más lento porque están un poco más grandes, pero creo que la forma de pelear de los dos va a ser la misma. Bien. Yo creo que pueden todavía estar en el boxeo. Y si pueden pelear, está bien que peleen, comentó Maidana en conversación con Fight Hub TV.

Una polémica muy grande en torno a esta revancha se centró en el tipo de pelea que será, si de exhibición o profesional. Las negociaciones entre ambos equipos finalmente llevaron a acordar que el duelo contabilizará para el ranking de ambos, por lo que el honor del norteamericano y el filipino estará en disputa esa noche histórica.

En síntesis

Floyd Mayweather y Manny Pacquiao tendrán su pelea de revancha el próximo 25 de septiembre .

y tendrán su pelea de revancha el próximo . El combate se llevará a cabo en Las Vegas y será de carácter profesional .

y será de carácter . El exboxeador Marcos el Chino Maidana pronosticó una nueva victoria para el estadounidense Mayweather.