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¿Cuánto dinero ganó Gina Carano por perder su pelea ante Ronda Rousey en MVP?

La leyenda fue superada por su par en cuestión de segundos, aunque ya tenía una ganancia millonaria asegurada.

Gina Carano no pudo ante el brutal poder de Ronda Rousey.
© GETTY IMAGESGina Carano no pudo ante el brutal poder de Ronda Rousey.

El regreso de Gina Carano a la actividad competitiva marcó uno de los hitos más sorpresivos de la primera mitad del año en el mundo de los deportes de combate. La reconocida atleta y actriz aceptó el reto de calzarse los guantes una vez más para enfrentar a su antigua rival en la velada estelar de Most Valuable Promotions.

Gina Carano ganó una fortuna vs. Ronda Rousey

Los organizadores pautaron condiciones financieras muy favorables para esta cartelera, estableciendo un suelo salarial de 40.000 dólares para cada competidor de la velada por incentivos según el desempeño brindado. Por supuesto, la liquidación para las estrellas del pleito de fondo superó con creces el piso de la nómina y se ajustó a su estatus de figuras históricas, percibiendo una bolsa final de entre 150.000 y 200.000 dólares.

La resolución del pleito no favoreció a Carano, quien se vio sorprendida por la agresividad característica de su oponente desde el campanazo inicial. Tras un breve intercambio, fue atrapada en la lona por una letal sumisión de palanca al brazo ejecutada por Rousey en el primer round, decretando el final automático del combate.

Carano formó parte de un espectáculo que combinó el pasado con las plataformas modernas de entretenimiento digital. Aunque la victoria se le escapó de las manos de manera veloz, su participación aseguró el éxito comercial de una velada que quedará guardada en el registro de la disciplina.

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¿Quién ganó la pelea de Ronda Rousey vs. Gina Carano en MVP?

En síntesis

  • Gina Carano cayó derrotada por sumisión en el primer round ante Ronda Rousey.
  • El combate estelar se llevó a cabo en el moderno estadio Intuit Dome de Los Ángeles.
  • Carano percibió una bolsa final de entre 150.000 y 200.000 dólares por su participación.
Lucas Lescano
Lucas Lescano
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