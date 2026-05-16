¿Cuánto dinero ganó Ronda Rousey por ganar la pelea ante Gina Carano en MVP?

La cartelera estelar organizada por la promotora Most Valuable Promotions (MVP) en el Intuit Dome de Los Ángeles cumplió con todas las expectativas de los fanáticos al traer de vuelta a las artes marciales mixtas a la mítica Ronda Rousey. La exmonarca de UFC se midió ante Gina Carano en un cruce nostálgico que devolvió a dos pioneras a la jaula.

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La fortuna que recibió Ronda Rousey vs. Gina Carano

La estructura económica del evento se diseñó a gran escala gracias al respaldo de la empresa de Jake Paul, fijando una ganancia mínima de 40.000 dólares para todos los luchadores de la noche junto a un bono extra por performance. Sin embargo, al tratarse de las figuras principales de la velada, las bolsas finales se dispararon según la jerarquía, lo que garantizó que los ingresos de las protagonistas se ubicaran entre los 150.000 y los 200.000 dólares. El éxito en la taquilla y los derechos de transmisión permitieron solventar estos salarios de élite para el combate principal.

JUST LIKE THAT.



RONDA ROUSEY DEFEATS GINA CARANO VIA ARMBAR IN LESS THAN 20 SECONDS. #RouseyCarano pic.twitter.com/XFZQQlz3NF — Netflix Sports (@netflixsports) May 17, 2026

En el plano estrictamente deportivo, la definición de la contienda fue un reflejo de las épocas más dominantes de la judoca olímpica dentro de la jaula. Rousey no le dio opciones de juego a Carano y finiquitó las acciones en el mismísimo primer asalto tras cerrar una impecable llave de brazo que obligó a la rendición inmediata. La velocidad y la técnica de la ejecución demostraron que el instinto competitivo de la peleadora sigue vigente a pesar de los años de ausencia.

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Con este resultado, la primera incursión fuerte de MVP en el terreno de las artes marciales mixtas cierra un balance redondo en la ciudad de California. La victoria por sumisión coloca nuevamente a Rousey en el centro de la escena mediática de los deportes de contacto. Por su parte, la promotora de Paul ratifica su capacidad para producir espectáculos lucrativos y atractivos combinando nombres históricos con una distribución masiva a nivel internacional.

En síntesis