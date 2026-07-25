Quién pelea HOY sábado 25 de julio de 2026 en box: horarios y cómo ver EN VIVO las veladas

Llegó el día elegido para el espectáculo. Este sábado 25 de julio habrá boxeo, pero no del más alto nivel, por lo que la atención principal estará puesta en lo que sucederá en el Estadio La Cartuja de Sevilla, lugar encargado de recibir La Velada del Año VI. De todas maneras, en el plano profesional estará un excampeón en escena, por lo que tampoco se trata de una jornada sin atractivo.

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El protagonista más destacado de la jornada será Anthony Joshua. Con su duelo ante Kristian Prenga, buscará consolidar un regreso histórico a los cuadriláteros. Luego de un par de sábados poco intensos y de acción de segundo nivel, en esta ocasión el deporte toma un envión, con protagonistas que buscarán lucirse pensando en conseguir una oportunidad titular pronto.

Sin embargo, el foco estará colocado en España, donde México tendrá dos representantes gracias a Natalia MX y Samy Rivers, quienes serán animadores principales de La Velada del Año. Con duelos sumamente complicados, este evento de boxeo amateur que año tras año continúa con su crecimiento exponencial tendrá a miles de espectadores en el lugar y a millones de personas siguiendo el show a través de sus pantallas.

Para poder sintonizar la pelea de Joshua contra Prenga habrá que acceder a DAZN desde cualquier parte del mundo. Por su parte, La Velada será transmitida por el canal de Twitch y Youtube de Ibai, aunque aquí en Bolavip contarás con un MINUTO a MINUTO EN VIVO para que no te pierdas de ningún detalle de una jornada que promete ser histórica.

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Las peleas más destacadas de este sábado 25 de julio

Mike Tallon vs. Orlando Pino | Peso supermosca

| Peso supermosca Oleksandr Khyzhniak vs. Lenny Patrach | Peso semipesado

| Peso semipesado Reito Tsutsumi vs. Alvino Herrera Meza | Peso superpluma

| Peso superpluma Josh Kelly vs. Caoimhin Agyarko | Peso superwelter (Campeonato mundial FIB)

| Peso superwelter (Campeonato mundial FIB) Hamzah Sheeraz vs. Simon Zachenhuber | Peso supermedio (Campeonato mundial OMB)

| Peso supermedio (Campeonato mundial OMB) Anthony Joshua vs. Kristian Prenga | Peso pesado

Cartelera completa de La Velada del Año VI

Fabiana Sevillana vs. La Parce Clersss vs. Natalia MX Edu Aguirre vs. Gastón Edul Marta Díaz vs. Tatiana Kaer Gero Arias vs. Viruzz Alondrissa vs. Angie Velasco Lit Killah vs. Kidd Keo Samy Rivers vs. Roro Fernanfloo vs. Plex Illojuan vs. The Grefg

En síntesis

Anthony Joshua se enfrentará a Kristian Prenga en peso pesado este sábado 25 de julio .

se enfrentará a Kristian Prenga en peso pesado este sábado . El boxeador profesional protagonizará el combate estelar transmitido a través de la plataforma DAZN .

. El Estadio La Cartuja de Sevilla albergará el evento de boxeo amateur Velada del Año VI.