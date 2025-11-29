Es tendencia:
Quién pelea HOY sábado 29 de noviembre de 2025 en box: horarios y cómo ver EN VIVO las veladas

Revisa la acción más destacada de este fin de semana para que no te pierdas de nada.

Por Lucas Lescano

Ben Whittaker será el protagonista más destacado del fin de semana.
El 2025 comienza a despedirse y eso significa que una temporada del boxeo está llegando a su fin. Para el último fin de semana de noviembre, un protagonista de los favoritos del público estará presente en acción para intentar obtener una victoria que puede generar mucho ruido pensando en el futuro.

Ben Whittaker será el púgil más destacado de este sábado 29 de noviembre. El británico se enfrentará al alemán Benjamin Gavazi en un duelo más que interesante en los semipesados. Lo que busca Whittaker es terminar de consolidarse para poder demostrar que puede ir por las figuras más grandes de la categoría.

Con 28 años y un corto, pero contundente récord de 9-0-1 que además tienen el matiz de contar con seis victorias por la vía del nocaut, Whittaker sabe que el mundo del boxeo está expectante a su crecimiento, para ver si todo su talento se puede transformar en realidad. Por su parte, Gavazi llega a este combate con números de 19-1 y 13 KOs, lo que expone su ambición por querer dar la gran sorpresa del día.

El combate que se llevará a cabo en Birmingham, Reino Unido, podrá ser seguido mediante DAZN de manera exclusiva. La transmisión que contará con un total de siete peleas contando la estelar, comenzará a las 13:00hs del Centro de México, 14:00hs de Bogotá y 16:00hs en Buenos Aires.

Las peleas más destacadas de este sábado 29 de noviembre:

  • Ibraheem Sulaimaan vs. Nico Ogbeide | Peso superpluma
  • Zelfa Barrett vs. Liam Dillon | Peso ligero
  • Alfie Middlemiss vs. Engel Gómez | Peso superpluma
  • Molly McCann vs. Ebonie Cotton | Peso supergallo
  • Aaron Bowen vs. Tom Cowling | Peso medio
  • Cameron Vuong vs. Gavin Gwynne | Peso ligero
  • Ben Whittaker vs. Benjamin Gavazi | Peso semipesado
