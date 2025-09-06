Quién pelea HOY sábado 6 de septiembre de 2025 en box: horarios y cómo ver EN VIVO las veladas

Aunque su carrera no tuvo todo el brillo que se imaginaba en algún momento, para Óscar Valdez el camino sigue y la pelea que tendrá este sábado 6 de septiembre es de una gran relevancia para su carrera. En su México natal, lo que buscará el local es demostrar que puede seguir dando grandes batallas.

El rival de Valdez será Richard Medina. En Sonora, se espera una victoria de Óscar para dejar atrás un paso en falso importante su carrera. En ese contexto, la presión sobre el favorito es grande, ya que todos esperan que salga del cuadrilátero con la mano en alto.

El mexicano viene de perder en la revancha ante Emanuel Navarrete. Vaquero lo superó de manera contundente en diciembre del año pasado y se quedó con la victoria por la derrota por la vía del nocaut en el sexto asalto. Eso marcó un antes y un después para un Óscar que rompió relaciones profesionales con el entrenador de Canelo Álvarez, Eddy Reynoso, buscando emprender un nuevo camino a los 34 años.

El horario previsto para el inicio de la velada que no será extremadamente larga es las 18:00hs del Centro de México. En relación a la cadena que transmitirá el duelo, toda la actividad del día podrá ser seguida mediante Azteca 7 y por ESPN en el resto de Latinoamérica.

Las peleas más destacadas de este sábado 6 de septiembre:

