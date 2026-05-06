La jornada del pasado 2 de mayo en el Tokyo Dome fue testigo de una nueva exhibición de poderío por parte de Naoya Inoue. El Monstruo unificó nuevamente sus coronas de peso supergallo en una batalla que quedó para el recuerdo. Ante un estadio colmado, ambos guerreros dejaron todo sobre el ring, pero la pelea dejó una imagen que podría acabar con la carrera del perdedor: una dura fractura que no perdona.

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La dura lesión que sufrió Junto Nakatani vs. Inoue

La gravedad de la situación trascendió las paredes del recinto poco después de los exámenes médicos realizados al retador. Según informó Yahoo Japan, Junto Nakatani sufrió una fractura en el hueso orbital producto de un impacto seco y preciso del campeón durante los asaltos finales. Este tipo de lesiones son de las más temidas en el boxeo, ya que comprometen la integridad estructural de la cara, la visión y la seguridad neurológica del atleta de cara al futuro.

You can’t teach speed and reflexes..



SPEED KILLS pic.twitter.com/M708NWnx5m — PHB (@purplehearttboy) May 5, 2026

Este incidente recuerda a lo ocurrido en 2021 entre Canelo Álvarez y Billy Joe Saunders. En aquella oportunidad, el británico sufrió una lesión idéntica que lo obligó a abandonar en el banquillo; lo más alarmante es que, tras múltiples cirugías, Saunders nunca pudo recuperarse plenamente y se vio forzado al retiro profesional. La preocupación en el entorno de Nakatani es que el daño sufrido ante el poder del Monstruo tenga el mismo desenlace definitivo.

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Inoue demostró una vez más por qué es considerado uno de los mejores libra por libra del planeta, combinando una velocidad eléctrica con una potencia que parece impropia de las categorías menores. Sin embargo, el costo de la gloria ha sido alto para el espectáculo nipón. Mientras Inoue celebra, el mundo del boxeo lamenta que una de las promesas más brillantes de la división ahora debe enfrentar una cirugía compleja y un proceso de rehabilitación que pone en duda su regreso.

Por ahora, el futuro de Nakatani es una incógnita absoluta y el silencio en su campamento aumenta la incertidumbre. El boxeo es un deporte de centímetros donde un solo golpe puede cambiar la historia, y Naoya volvió a probar que su pegada no solo gana peleas, sino que puede alterar trayectorias de forma permanente. El triunfo en Tokio fue total para el campeón, pero el precio para el retador podría ser, lamentablemente, el final de su camino profesional.

En síntesis

Naoya Inoue unificó sus coronas de peso supergallo el 2 de mayo en Tokio.

unificó sus coronas de peso el en Tokio. Junto Nakatani sufrió una fractura de hueso orbital tras el combate en el Tokyo Dome .

sufrió una tras el combate en el . La lesión de Nakatani requiere una cirugía compleja que pone en duda su retiro profesional.