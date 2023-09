Richardson Hitchins logró sobreponerse y salir victorioso en su encuentro contra el veterano José Zepeda, el pasado sábado en el Caribe Royale de Orlando, Florida. Aunque registre solo 20 peleas profesionales, se prepara para llevar su boxeo a un siguiente nivel.

Hitchins nunca estuvo preocupada por la actuación de su oponente arriba del ring, pues estaba convencido que podría con Zepeda, y no se equivocó, por el contrario y sin importar el récord de su rival, lo dominó por decisión unánime.

El ganador siempre se ha caracterizado por el arte de golpear y no ser golpeado, lo mismo ocurrió con Zepeda, y lo sostenía cuando cerraba la distancia, así como rechazó a participar en golpes prolongados, con una ejecución limpia en todo momento.

Sin embargo, los fanático no tuvieron piedad y abuchearon a Hitchins por agarrar y sostener la cabeza de Zepeda cuando se acercaba demasiado, considerando que en el boxeo, los peleadores que no ingresan a recibir golpes, no son necesariamente los que reciben el mayor salario.

Hitchins se ha pronunciado al respecto y se refirió a los momentos donde se dio cuenta que la multitud mostraba cierto aburrimiento. Desde el punto de vista táctico, considera que estuvo excelente, pero reconoce que deben ofrecerle a los fanáticos mayores espectáculos si quiere llegar a ser un nombre reconocido.

"Sé que es un mundo del espectáculo y que debo ser más emocionante. Me sigo criticando en ese departamento", expresó Hitchins a un grupo de reporteros.

Después de subir al ring con Zepeda, Hitchins supo que podría competir con los mejores, pese a que hubo momentos en que Hitchins creyó que tenía a su hombre en problemas, el poder de Zepeda, no permitió la necesidad de ir contra la pared.

“Lo lastimé con un golpe al cuerpo y con un derechazo. Vi salir sangre pero no estaba seguro, mantenía su cara de póquer. No quería forzarlo y me atrapara con un pez gordo. Zepeda tiene poder de un solo golpe, me di cuenta desde el primer asalto”, afirmó Hitchins.