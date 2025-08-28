Mientras Canelo Álvarez ganó 63 peleas y perdió 2, este es el récord de Terence Crawford

Todo el mundo amante del boxeo está esperando que llegue el tan ansiado 13 de septiembre en el que se enfrentarán Canelo Álvarez y Terence Crawford. En Las Vegas, el mexicano y el estadounidense buscarán al campeón unificado e indiscutido del peso supermediano, más el hecho de agregar una derrota al récord de su rival, algo que no abunda entre los dos protagonistas.

Publicidad

Publicidad

ver también Jesse Bam Rodríguez sorprende con su predicción para la pelea de Canelo Álvarez vs. Terence Crawford

Canelo perdió dos veces en su carrera y Crawford ninguna

A la hora de revisar los números de la carrera de Canelo se pueden encontrar 63 victorias, apenas dos derrotas y la misma cantidad de empates. Como se puede ver, Álvarez derrotó a la mayoría de rivales que tuvo a lo largo de su exitosa trayectoria, por lo que buscará que Crawford sea uno más. En ese sentido, hay que mencionar que las únicas dos veces que el rival del mexicano salió del cuadrilátero con la mano en alto fue ante Floyd Mayweather en 2013 y contra Dmitry Bivol en 2022.

Floyd Mayweather derrotó a Canelo Álvarez en 2013. (GETTY IMAGES)

Aunque apenas fueron un par, lo cierto es que esas derrotas quedaron muy marcadas en el camino de Saúl. Gran parte de los aficionados que no se muestran muy cercanos a su estilo eligen criticarlo por haber obtenido el triunfo en las presentaciones más importantes de su carrera, por lo que esta vez no querrá que se repita la historia.

Publicidad

Publicidad

Por el lado de Crawford, la particularidad es que en su registro solamente existen victorias. En las 41 presentaciones que Bud se presentó en el ring, en todas terminó saliendo como el gran ganador. Escalando en múltiples divisiones, Terence llegó a la posibilidad de ganarse la posibilidad de ascender hasta los supermedianos, donde buscará extender sus magníficos números personales y conquistar una división más.

ver también Así le quedó el ojo a Canelo Álvarez en su sparring con Jaron Ennis a la espera de Terence Crawford

El legado de ambos está en juego, por lo que no es un combate que tendrá en disputa solamente los cinturones de las 168 libras. Quien se quede con la victoria podrá decir que es el mejor de toda una generación entera y es por eso que la atención del deporte se centrará en su totalidad en este duelo.