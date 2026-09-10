Ryan García vs. Conor Benn: la pelea que pondrá en juego al nuevo mexicano líder del boxeo

Una de las peleas más esperadas del año está lista para llevarse a cabo. Este sábado 12 de septiembre se enfrentarán Ryan García y Conor Benn en el peso wélter. Las 147 libras buscan un nuevo campeón del mundo en el fin de semana de la independencia mexicana por lo que los estadounidenses buscan adueñarse de un cinturón y ganarse el corazón del pueblo latino.

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En el T-Mobile Arena de Las Vegas, los norteamericanos se medirán con el título CMB de García en juego.

Ryan García quiere ser más mexicano que Conor Benn

En la previa, ambos se están disputando la posibilidad de ser el más mexicano de la actualidad entre los estadounidenses.

“Significa mucho para mí. Creo que, especialmente porque él ha estado cuestionando esa parte de mí, eso despierta ese fuego que llevo dentro y hace que quiera asegurarme de darle una buena lección”, expresó García.

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Y además agregó: “Yo no estoy cuestionando sus raíces. No le estoy diciendo ‘tú no eres esto, tú no eres aquello’. ¿Quién carajo eres tú para decirme que no soy mexicano? ¿Tú eres mexicano? Entonces, simplemente encendió un poco el fuego dentro de mí y voy a darle una lección para que nunca vuelva a faltarme al respeto de esa manera”.

En síntesis

Ryan García y Conor Benn se enfrentan el sábado 12 de septiembre en peso wélter.

se enfrentan el sábado 12 de septiembre en peso wélter. Ryan García defenderá su título mundial del CMB en el T-Mobile Arena de Las Vegas.

defenderá su título mundial del CMB en el T-Mobile Arena de Las Vegas. El combate entre Ryan García y Conor Benn será en el fin de semana patrio mexicano.