La principal intención era que el combate se llevara a cabo en Atlanta, para las correspondientes autoridades no dieron el visto bueno y la sede se tuvo que mudar a Miami. En Florida, las cosas son un poco más flexibles y se sabía que no habría inconvenientes para que se apruebe la pelea entre Gervonta Davis y Jake Paul pese a la enorme diferencia de peso que existe entre ambos protagonistas.

El duelo Gervonta Davis vs. Jake Paul será una exhibición

Está claro que se tratará de un combate de exhibición, ya que no sería lógica que un peso completo comparta el cuadrilátero con un ligero, por más habilidoso y figura que sea el más pequeño. Por esa razón, desde la Comisión Atlética de Florida fueron muy claros a la hora de especificar que no hay forma de que se lo pueda considerar un enfrentamiento profesional.

Jake Paul y Gervonta Davis se enfrentarán el próximo 14 de noviembre.

Quien se encargó de comunicar la noticia fue Timothy Shipman, el presidente del organismo mencionado líneas arriba, y fue muy claro con sus dichos. Lo que expresó el directivo fue que los distintos registros que pueden dejar ambos protagonistas en la báscula son determinantes para considerar que no existe una paridad a nivel deportivo, pero que eso no los limita de poder brindarle un espectáculo a los aficionados.

“No puedes hacer una pelea como esa como combate profesional, será un combate de exhibición. Estoy revisando los detalles ahora mismo. Va a suceder bastante rápido, pero estoy seguro de que habrá otras estipulaciones porque no se puede hacer con los mismos requisitos que un combate pro”, comentó Shipman en USA Today.

Ya está todo listo para el gran duelo. El próximo 14 de noviembre en el Kaseya Center en el que son locales los Miami Heat de la NBA, Davis y Paul se subirán al mismo cuadrilátero para regalarle al mundo una contienda que está generando muchas expectativas. ¿Podrá el campeón defender al boxeo ante la celebridad o la estrella volverá a salir con la mano en alto?

