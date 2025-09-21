Luego de perder de manera inesperada el pasado sábado 13 de septiembre, todos se preguntan si Canelo Álvarez buscará una revancha con Terence Crawford o si tomará otros caminos en el boxeo. El propio Saúl se encargó de dejar las puertas abiertas a cualquier tipo de escenario, pero un experimentado promotor como Eddie Hearn tiene claro que ve un poco difícil que se repita el enfrentamiento más esperado de los últimos tiempos.

Eddie Hearn descarta una revancha entre Canelo y Crawford

Hearn conoce de memoria los movimientos de los boxeadores y lo que buscan en determinados momentos de sus carreras. En ese sentido, Eddie expresó que no es el estilo de Canelo buscar una revancha sin que estuviera pautada previamente, por lo que eso le da a entender que el mexicano tomaría otros horizontes.

Sin embargo, esta situación es distinta a todas. Canelo jamás había perdido sus títulos en los supermedianos, por lo que jamás se vio en una posición desfavorable en las 168 libras. En ese contexto, Saúl puede sorprender y reaparecer pidiendo una segunda oportunidad ante Crawford, algo que sería bastante lógico si quiere continuar con su sueño de retirarse como campeón.

Eddie Hearn se expresó sobre una posible revancha entre Canelo Álvarez y Terence Crawford.

“No estoy seguro de que Canelo quiera una revancha. Creo que no hay cláusula de revancha y es muy inusual que Canelo entre a una pelea sin una cláusula así. Simplemente no veo a Canelo diciendo: ‘Sí, quiero repetir eso'”, expresó Hearn en The Ring.

De esta manera, lo única que resta hacer es esperar. Ninguno de los dos boxeadores ha tomado una decisión con el futuro de su carrera. Por el lado de Canelo, no se ha confirmado si quiere un desquite con Crawford o tomar otra pelea, mientras que Bud aún no se resolvió si quiere defender sus coronas o si se retira con toda la gloria, sin exponer su legado.

