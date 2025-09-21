Es tendencia:
logotipo del encabezado
Boxeo

El promotor Eddie Hearn da su parecer de una revancha entre Canelo Álvarez y Terence Crawford

El desquite entre el mexicano y el estadounidense es lo que todos desean, pero no parece tan realizable.

Por Lucas Lescano

Eddie Hearn no ve muy posible una revancha entre Canelo Álvarez y Terence Crawford.
© Getty Images for NetflixEddie Hearn no ve muy posible una revancha entre Canelo Álvarez y Terence Crawford.

Luego de perder de manera inesperada el pasado sábado 13 de septiembre, todos se preguntan si Canelo Álvarez buscará una revancha con Terence Crawford o si tomará otros caminos en el boxeo. El propio Saúl se encargó de dejar las puertas abiertas a cualquier tipo de escenario, pero un experimentado promotor como Eddie Hearn tiene claro que ve un poco difícil que se repita el enfrentamiento más esperado de los últimos tiempos.

“Noquearía a Canelo Álvarez hoy mismo”

ver también

“Noquearía a Canelo Álvarez hoy mismo”

Eddie Hearn descarta una revancha entre Canelo y Crawford

Hearn conoce de memoria los movimientos de los boxeadores y lo que buscan en determinados momentos de sus carreras. En ese sentido, Eddie expresó que no es el estilo de Canelo buscar una revancha sin que estuviera pautada previamente, por lo que eso le da a entender que el mexicano tomaría otros horizontes.

Sin embargo, esta situación es distinta a todas. Canelo jamás había perdido sus títulos en los supermedianos, por lo que jamás se vio en una posición desfavorable en las 168 libras. En ese contexto, Saúl puede sorprender y reaparecer pidiendo una segunda oportunidad ante Crawford, algo que sería bastante lógico si quiere continuar con su sueño de retirarse como campeón.

Publicidad
Eddie Hearn se encargó de poner muy arriba en la lista de los mejores de la historia a un campeón actual.

Eddie Hearn se expresó sobre una posible revancha entre Canelo Álvarez y Terence Crawford. (GETTY IMAGES)

No estoy seguro de que Canelo quiera una revancha. Creo que no hay cláusula de revancha y es muy inusual que Canelo entre a una pelea sin una cláusula así. Simplemente no veo a Canelo diciendo: ‘Sí, quiero repetir eso'”, expresó Hearn en The Ring.

El entrenador de Terence Crawford reveló si Canelo Álvarez debe retirarse

ver también

El entrenador de Terence Crawford reveló si Canelo Álvarez debe retirarse

De esta manera, lo única que resta hacer es esperar. Ninguno de los dos boxeadores ha tomado una decisión con el futuro de su carrera. Por el lado de Canelo, no se ha confirmado si quiere un desquite con Crawford o tomar otra pelea, mientras que Bud aún no se resolvió si quiere defender sus coronas o si se retira con toda la gloria, sin exponer su legado.

Publicidad
lucas lescano
Lucas Lescano
Lee también
Julio César Chávez Jr. ganó 2 millones vs. Jake Paul y esto hubiera cobrado Canelo Álvarez
Boxeo

Julio César Chávez Jr. ganó 2 millones vs. Jake Paul y esto hubiera cobrado Canelo Álvarez

Hearn usó solo 5 palabras para pronosticar lo que nadie quiere saber de Canelo Álvarez
Boxeo

Hearn usó solo 5 palabras para pronosticar lo que nadie quiere saber de Canelo Álvarez

Eddie Hearn llenó de elogios a Shakur Stevenson: "Lo comparo con..."
Boxeo

Eddie Hearn llenó de elogios a Shakur Stevenson: "Lo comparo con..."

¿Por qué no juegan Bukayo Saka y Martin Odegaard en Arsenal vs. Manchester City?
Futbol Internacional

¿Por qué no juegan Bukayo Saka y Martin Odegaard en Arsenal vs. Manchester City?

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1compliance-2compliance-3
Better Collective Logo