¿Qué amistosos internacionales se juegan HOY Lunes 8 de junio en la previa del Mundial 2026?

La espera se está haciendo eterna, pero faltan solo tres días para que comience una nueva edición del Mundial 2026 y hay muchas expectativas entre los aficionados de cada país que sueñan con ver a su equipo con ser campeón del mundo.
El próximo 11 de junio será el partido inaugural entre México y Sudáfrica en el Estadio Azteca, mientras que los otros dos anfitriones, Estados Unidos y Canadá, tendrán su estreno recién el viernes, en lo que será el comienzo de un torneo distinto a otros.
Mientras tanto, las distintas selecciones continúan con su puesta a punto de cara al torneo más importante del fútbol. Los entrenadores buscan llegar de la mejor manera posible, no solo con entrenamientos, sino también con partidos amistosos que les permitan ver para que están.
Este lunes 8 de junio será el turno de algunos de los candidatos y seleccionados más importantes del certamen. Francia, Países Bajos y España saldrán a la cancha para disputar sus últimos compromisos preparatorios antes del arranque de la Copa del Mundo.
Los amistosos del día de hoy (horario de México)
- 12:45 PM | Países Bajos vs Uzbekistán
- 1:10 PM | Francia vs Irlanda del Norte
- 8:00 PM | España vs Arabia Saudita
Dónde ver EN VIVO Francia vs. Irlanda del Norte por el amistoso internacional en la previa del Mundial 2026
En sintesis
- El Mundial 2026 comenzará oficialmente el próximo 11 de junio en el Estadio Azteca.
- La selección de Países Bajos jugará un amistoso contra Uzbekistán hoy a las 12:45 PM.
- El combinado de España se enfrentará a Arabia Saudita este lunes a las 8:00 PM.