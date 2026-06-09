¿De cuánto es el valor de la cláusula de rescisión que Atlético Madrid le pide a Real Madrid por Julián Álvarez?

El club español realizó una oferta formal por el jugador argentino que fue rechazada por el Atleti, quién ya exigió un precio por sus servicios.

Antes de las elecciones presidenciales en el Real Madrid, Florentino Pérez confirmó ante los medios de comunicación que este martes iba a realizar una propuesta de 150 millones de euros por un futbolista importante. Tras varias especulaciones, el club español confirmó a través de un comunicado que el jugador por el que ofertaron fue nada más ni nada menos que Julián Álvarez.

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Sin embargo, recibieron una respuesta negativa del Atlético Madrid, que no quiere saber nada con la salida de una de sus máximas figuras. Desde la institución rojiblanca fueron claros y dejaron en evidencia que no están dispuestos a negociar al delantero argentino por una cifra inferior a la establecida en su contrato.

“El Real Madrid C. F. comunica que, tras la reunión de la Junta Directiva celebrada hoy, ha realizado una oferta de 150 millones de euros al Club Atlético de Madrid por los derechos federativos del jugador Julián Álvarez”, escribió el club en su comunicado.

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“Tras estudiarla y valorarla, el Club Atlético de Madrid ha agradecido la oferta realizada, efectuada en el marco de las buenas relaciones existentes entre ambos clubes, y la ha rechazado remitiéndose a la cláusula de rescisión del jugador”, agregaron.

La cláusula de rescisión de Julián Álvarez es de 500 millones de euros, una cifra que ningún equipo parece dispuesto a pagar en el mercado actual. Por eso, una posible salida del atacante solamente podría producirse si el propio futbolista decide ejercer presión sobre los directivos para facilitar una transferencia.

Por el momento, Atlético Madrid mantiene una postura firme y considera a Julián una pieza fundamental para el proyecto deportivo. Mientras tanto, el delantero está enfocado en el Mundial 2026 con la Selección Argentina y evitó pronunciarse sobre su futuro.

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Barcelona también quiere a Julián Álvarez

Desde hace días se viene diciendo que Barcelona también quiere contar con él y que el futbolista ya había dado el visto bueno para la transferencia. Sin embargo, los Colchoneros están firmes en su postura y no lo negociarán tan fácil, por lo que cualquier club interesado deberá presentar una oferta muy importante o convencer al jugador para que fuerce una salida.

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