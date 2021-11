El próximo 18 de diciembre Jake Paul y Tommy Fury podrán llevar arriba de un cuadrilátero la enemistad que fue generándose en el último año, principalmente a través de las redes sociales. Por si eso fuera poco, estelarizarán una megacartelera que transmitirá ShowTime bajo la modalidad de PayPerView, lo que promete darle a ambos ganancias millonarias.

Al respecto de la oportunidad que se le presentó, el invicto peleador británico que es hermano del campeón mundial de peso pesado del CMB Tyson Fury cree que representa el mejor negocio de su carrera, especialmente por lo sencillo que considera que será salir ganador ante un youtuber que incursiona en el boxeo.

"Siento que me gané la lotería. Me estás pidiendo que luche contra absolutamente nadie en un escenario mundial masivo. Me vas a pagar de manera agradable para que haga algo cómodo. Todo lo que tengo que hacer es luchar contra Jake Paul, un YouTuber", dijo en una conferencia de prensa que realizó via Zoom para promocionar el evento.

"Voy a salpicar a este hombre el 18 de diciembre. He ganado la lotería. Le ruego a Jake Paul que no se retire después", agregó Tommy Fury, quien viene de participar de la última cartelera que estelarizó Jake Paul venciendo a Tyron Woodley, saliendo él también ganador de su combate ante Anthony Taylor.

La cartelera del próximo 18 de diciembre en la Amalie Arena de Tampa tiene confirmada también la pelea entre Amanda Serrano, campeona mundial unificada de peso pluma y flamante asociada de Jake Paul, y la española Miriam Gutiérrez.