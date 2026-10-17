Dónde ver EN VIVO Bayern Múnich vs. RB Leipzig por la Bundesliga: canales de TV y steaming online

Bayern Múnich se enfrenta a RB Leipzig por la Jornada 6 de la Bundesliga 2026-27. Revisa el horario y los canales de TV y streaming online para ver el partido en México y otros países.

El Bayern Múnich recibe al RB Leipzig este sábado en el plato fuerte de la sexta jornada de la Bundesliga 2026/27. El choque de potencias alemanas está programado para comenzar a las 10:30 horas (tiempo del centro de México) en la cancha del Allianz Arena.

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Los Bávaros saltan al terreno de juego con la misión de defender su localía y mantener el liderazgo del campeonato. Por su parte, la escuadra taurina afronta una prueba de fuego fuera de casa con el objetivo de dar la sorpresa y meterse de lleno en la pelea por el título alemán.

¿Por dónde ver el partido en México?

Para la afición en territorio mexicano que busque seguir las acciones del encuentro entre el gigante de Baviera y el cuadro de Leipzig, la transmisión en vivo estará disponible mediante sistemas de televisión restringida y plataformas digitales:

Televisión de Paga: Sky Sports (Canal 516 / 1516 HD) / Izzi.

Sky Sports (Canal 516 / 1516 HD) / Izzi. Streaming Online: Sky+ (Sky Online).

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La actualidad de ambos equipos

El conjunto dirigido por el cuadro muniqués atraviesa un momento dulce de forma. Tras imponerse categóricamente en sus presentaciones recientes de liga y mantener el paso firme en Europa, el Bayern Múnich busca dar un golpe sobre la mesa ante uno de los rivales más complejos del certamen.

En contraparte, el RB Leipzig llega enlazando victorias importantes tanto en el torneo local como en competiciones continentales. El plantel visitante intentará aprovechar su solidez defensiva para contener el ataque bávaro y sacar unidades valiosas de su visita al Allianz Arena.

En sintesis

Bayern Múnich y RB Leipzig juegan este sábado a las 10:30 horas CDMX.

juegan este sábado a las 10:30 horas CDMX. Sky Sports e Izzi transmitirán el partido disputado en el Estadio Allianz Arena.

transmitirán el partido disputado en el Estadio Allianz Arena. Bayern Múnich buscará mantener el liderazgo de la Bundesliga frente al RB Leipzig.