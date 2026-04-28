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¿Juega Harry Kane? Las alineaciones de PSG vs. Bayern Múnich por la Champions League 2025-26

PSG y Bayern Múnich se enfrentan por la ida de la semifinal de la Champions League. Los titulares de ambos equipos.

PSG y Bayern Múnich se enfrentan por la Champions League
© Getty ImagesPSG y Bayern Múnich se enfrentan por la Champions League

PSG y Bayern Múnich se enfrentan este martes 28 de abril por la ida de la semifinal de la Champions League. El encuentro se lleva a cabo en el Parque de los Príncipes y comienza a las 13:00hs (CDMX).

Con respecto al conjunto francés, el PSG viene de eliminar al Liverpool en los cuartos de final con un global de 4-0. El equipo de Luis Enrique es el vigente campeón de la Champions League y buscará conseguir un buen resultado en su casa.

Por el lado de los alemanes, el Bayern Múnich eliminó al Real Madrid en los cuartos de final con un global de 6-3. El conjunto bávaro no juega una final de Champions League desde 2020, cuando precisamente derrotaron al PSG en el partido único.

La alineación de PSG

  • Matvei Safonov
  • Achraf Hakimi
  • Marquinhos
  • William Pacho
  • Nuno Mendes
  • Warren Zaïre-Emery
  • João Neves
  • Vitinha
  • Désiré Doué
  • Ousmane Dembélé
  • Khvicha Kvaratskhelia

La alineación de Bayern Múnich

  • Manuel Neuer
  • Konrad Laimer
  • Dayot Upamecano
  • Jonathan Tah
  • Alphonso Davies
  • Joshua Kimmich
  • Aleksandar Pavlovic
  • Michael Olise
  • Jamal Musiala
  • Luis Díaz
  • Harry Kane
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Patricio Hechem
Patricio Hechem
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