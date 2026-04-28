¿Juega Harry Kane? Las alineaciones de PSG vs. Bayern Múnich por la Champions League 2025-26

PSG y Bayern Múnich se enfrentan este martes 28 de abril por la ida de la semifinal de la Champions League. El encuentro se lleva a cabo en el Parque de los Príncipes y comienza a las 13:00hs (CDMX).

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Con respecto al conjunto francés, el PSG viene de eliminar al Liverpool en los cuartos de final con un global de 4-0. El equipo de Luis Enrique es el vigente campeón de la Champions League y buscará conseguir un buen resultado en su casa.

Por el lado de los alemanes, el Bayern Múnich eliminó al Real Madrid en los cuartos de final con un global de 6-3. El conjunto bávaro no juega una final de Champions League desde 2020, cuando precisamente derrotaron al PSG en el partido único.

La alineación de PSG

Matvei Safonov

Achraf Hakimi

Marquinhos

William Pacho

Nuno Mendes

Warren Zaïre-Emery

João Neves

Vitinha

Désiré Doué

Ousmane Dembélé

Khvicha Kvaratskhelia

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La alineación de Bayern Múnich