¿Juega Harry Kane? Las alineaciones de PSG vs. Bayern Múnich por la Champions League 2025-26

PSG y Bayern Múnich se enfrentan este martes 28 de abril por la ida de la semifinal de la Champions League. El encuentro se lleva a cabo en el Parque de los Príncipes y comienza a las 13:00hs (CDMX).
Con respecto al conjunto francés, el PSG viene de eliminar al Liverpool en los cuartos de final con un global de 4-0. El equipo de Luis Enrique es el vigente campeón de la Champions League y buscará conseguir un buen resultado en su casa.
Por el lado de los alemanes, el Bayern Múnich eliminó al Real Madrid en los cuartos de final con un global de 6-3. El conjunto bávaro no juega una final de Champions League desde 2020, cuando precisamente derrotaron al PSG en el partido único.
La alineación de PSG
- Matvei Safonov
- Achraf Hakimi
- Marquinhos
- William Pacho
- Nuno Mendes
- Warren Zaïre-Emery
- João Neves
- Vitinha
- Désiré Doué
- Ousmane Dembélé
- Khvicha Kvaratskhelia
La alineación de Bayern Múnich
- Manuel Neuer
- Konrad Laimer
- Dayot Upamecano
- Jonathan Tah
- Alphonso Davies
- Joshua Kimmich
- Aleksandar Pavlovic
- Michael Olise
- Jamal Musiala
- Luis Díaz
- Harry Kane