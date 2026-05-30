Este mañana se jugó la Final de la Champions League y el PSG resultó campeón por segunda ocasión consecutiva y consiguió su pase a la Copa Intercontinental 2026. Y hace unos momentos Toluca, salieron campeones de la Concacaf Champions Cup, por lo que son otros de los clasificados a este torneo internacional.

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Clasificados confirmados

Hasta el momento ya son cuatro de los seis clasificados; de Arabia Saudita en la AFC el clasificado es Al-Ahli; mientras que de la CAF proveniente de Sudáfrica está el Mamelodi Sundowns, por lo que sumando a Toluca y al París Saint Germain que se clasificaron el día de hoy, están en la espera de que se confirmen un para más.

¿Quiénes faltan por clasificar?

Los faltantes son los de la Liga de Campeones de la OFC en Oceanía y de la Conmebol en la Copa Libertadores de Sudamérica. Es por esta razón que aún no está confirmado el calendario completo ni hay fechas definitivas para que se lleve a cabo este evento, pero sí hay un aproximado de las llaves y dónde podría ser la sede.

¿Cuándo y dónde se juega la Copa Intercontinental 2026?

Esta Copa se disputa en Catar, siendo el Estadio Ahmad Bin Ali en Rayán para las fases iniciales aunque las fases decisivas serán en un lugar neutro pero por ahora no se confirma cuál será la sede. En 2025 los primeros encuentros se llevaron a cabo en septiembre, por lo que se espera que sea de la misma manera, y la segunda fase en diciembre de este 2026.

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¿Cómo serán las llaves?

En la primera ronda se mide el Campeón de la Champions de Oceanía vs Al-Ahli; en los Cuartos de Final el ganador del partido anterior vs Mamelodi Sundowns, el segundo partido de esta ronda es Toluca vs Campeón de la Copa Libertadores. En la Semifinal es el ganador del partido 2 vs ganador del partido 3 y en la Final el PSG vs Ganador del partido 4.

En síntesis