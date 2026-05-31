El ranking del Balón de Oro 2026 actualizado tras la Champions League de PSG

La Orejona es uno de los torneos que más mueve la aguja en las votaciones para determinar quién es el mejor jugador de la temporada.

Paris Saint-Germain ratificó su condición de rey de Europa al vencer por penales al Arsenal en la final de la UEFA Champions League 2025-26. Esto no solo significó una nueva Orejona para las vitrinas de PSG, sino que además la principales figuras del equipo se beneficiaron del título para ganar favoritismo en las votaciones del próximo Balón de Oro.

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Ousmane Dembélé ganó la última edición del galardón de France Football y ahora también está entre los candidatos a llevarse el premio en 2026 luego del nuevo título de PSG. Sin embargo, tiene una fuerte competencia y el Mundial puede inclinar la balanza para uno u otro lado.

Ranking de favoritos a ganar el Balón de Oro 2026

Harry Kane (Bayern Múnich) – 27% probabilidades

(Bayern Múnich) – 27% probabilidades Ousmane Dembélé (PSG) – 26% probabilidades

(PSG) – 26% probabilidades Lamine Yamal (Barcelona) – 12% probabilidades

(Barcelona) – 12% probabilidades Vitinha (PSG) – 10% probabilidades

(PSG) – 10% probabilidades Khvicha Kvaratskhelia (PSG) – 5% probabilidades

(PSG) – 5% probabilidades Michael Olise (Bayern Múnich) – 5% probabilidades

*Ranking elaborado por Score90

Harry Kane lidera la carrera por el Balón de Oro 2026 (Foto: @Score90_)

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El Mundial juega un papel clave

Si bien es cierto que ya se definieron los campeones en Europa, la realidad es que todavía falta el torneo que más peso tiene a la hora de elegir al Balón de Oro. Estamos hablando de la Copa del Mundo de la FIFA.

En este contexto, Khvicha Kvaratskhelia tiene una seria desventaja respecto a sus competidores, ya que su selección -Georgia- no clasificó a la cita mundialista. No obstante, un dato no menor es el extremo de PSG fue nombrado mejor jugador de la Champions League.

En síntesis

PSG venció por penales al Arsenal y se coronó campeón de la Champions League 2025-26 .

. Harry Kane lidera el ranking al Balón de Oro 2026 con 27% de probabilidades.

lidera el ranking al Balón de Oro 2026 con 27% de probabilidades. Khvicha Kvaratskhelia fue nombrado mejor jugador de la Champions League.