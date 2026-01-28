Es tendencia:
logotipo del encabezado
UEFA Champions League

¿Juega Kylian Mbappé? Las probables alineaciones de Benfica vs. Real Madrid por la UEFA Champions League 2025-26

Las Águilas y el Merengue se miden en el Estadio da Luz por la última Jornada de la Fase Liga.

Por Leandro Barraza

Sigue a Bolavip en Google!
Benfica recibe a Real Madrid por Champions League
© GETTY IMAGESBenfica recibe a Real Madrid por Champions League

La Fase Liga de la UEFA Champions League se define este miércoles con 18 partidos en simultaneo. Uno de los más atractivos será el de Benfica ante Real Madrid con el valor agregado de que la Casa Blanca no tiene asegurada su clasificación en el Top 8.

Publicidad

Desde las 14:00 hs (CDMX), todos los equipos -a excepción de Arsenal, Bayern Múnich, Eintracht Frankfurt, Slavia Praga, Villarreal y Kairat Almaty- lucharán por la clasificación a la siguiente instancia, ya sea de manera directa o a través de playoffs.

Real Madrid llega a este partido en la tercera posición con 15 puntos, pero hasta cinco equipos se encuentran afuera del Top 8 con 13 unidades, por lo que deberá sumar sí o sí para no complicar la obtención de su boleto de manera directa a los octavos de final. Por eso, Arbeloa pondrá lo mejor, y eso incluye por supuesto a la estrella Kylian Mbappé.

Vinicius y Mbappé serán titulares ante Benfica (GETTY IMAGES)

Vinicius y Mbappé serán titulares ante Benfica (GETTY IMAGES)

Publicidad

Probable alineación de Benfica

  • Trubin
  • Dedic
  • Otamendi
  • T. Araújo
  • Dahl
  • Barrenechea
  • Barreiro
  • Prestianni
  • Sudakov
  • Aursnes
  • Pavlidis
  • DT: José Mourinho

Probable alineación de Real Madrid

  • Courtois
  • Valverde
  • Asencio
  • Huijsen
  • Carreras
  • Tchouaméni
  • Güler
  • Bellingham
  • Mastantuono
  • Mbappé
  • Vinicius
  • DT: Álvaro Arbeloa
La curiosa declaración de José Mourinho sobre Álvaro Arbeloa y Real Madrid: “Quiero que le vaya mal”

ver también

La curiosa declaración de José Mourinho sobre Álvaro Arbeloa y Real Madrid: “Quiero que le vaya mal”

leandro barraza
Leandro Barraza
Lee también
Mbappé, hombre récord: la marca de Messi y CR7 que alcanzó con Real Madrid
Futbol Internacional

Mbappé, hombre récord: la marca de Messi y CR7 que alcanzó con Real Madrid

Mbappé, doblete y a la cima: así está la tabla de goleo de la Champions League 2025-26
Champions League

Mbappé, doblete y a la cima: así está la tabla de goleo de la Champions League 2025-26

¿Juega Kylian Mbappé? Las alineaciones de Real Madrid vs. Mónaco
Champions League

¿Juega Kylian Mbappé? Las alineaciones de Real Madrid vs. Mónaco

El fichaje que Ramírez quiso imponerle a Jardine y rompió la relación
América

El fichaje que Ramírez quiso imponerle a Jardine y rompió la relación

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1compliance-2compliance-3
Better Collective Logo