¿Juega Kylian Mbappé? Las probables alineaciones de Benfica vs. Real Madrid por la UEFA Champions League 2025-26

La Fase Liga de la UEFA Champions League se define este miércoles con 18 partidos en simultaneo. Uno de los más atractivos será el de Benfica ante Real Madrid con el valor agregado de que la Casa Blanca no tiene asegurada su clasificación en el Top 8.

Desde las 14:00 hs (CDMX), todos los equipos -a excepción de Arsenal, Bayern Múnich, Eintracht Frankfurt, Slavia Praga, Villarreal y Kairat Almaty- lucharán por la clasificación a la siguiente instancia, ya sea de manera directa o a través de playoffs.

Real Madrid llega a este partido en la tercera posición con 15 puntos, pero hasta cinco equipos se encuentran afuera del Top 8 con 13 unidades, por lo que deberá sumar sí o sí para no complicar la obtención de su boleto de manera directa a los octavos de final. Por eso, Arbeloa pondrá lo mejor, y eso incluye por supuesto a la estrella Kylian Mbappé.

Vinicius y Mbappé serán titulares ante Benfica (GETTY IMAGES)

Probable alineación de Benfica

Trubin

Dedic

Otamendi

T. Araújo

Dahl

Barrenechea

Barreiro

Prestianni

Sudakov

Aursnes

Pavlidis

DT: José Mourinho

Probable alineación de Real Madrid

Courtois

Valverde

Asencio

Huijsen

Carreras

Tchouaméni

Güler

Bellingham

Mastantuono

Mbappé

Vinicius

DT: Álvaro Arbeloa