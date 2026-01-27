Benfica y Real Madrid se enfrentan este miércoles 28 de enero por la UEFA Champions League. No es un partido más debido a dos motivos principales; en primera medida porque ambos se juegan la clasificación a octavos de final o a Playoffs.

Y lo segundo es por el reencuentro de José Mourinho contra Real Madrid y del entrenador portugués con Álvaro Arbeloa, uno de los futbolistas representativos del ciclo del luso en el club blanco. En la conferencia de prensa previa, el técnico del Benfica le deseó éxitos al español, excepto por el partido de este miércoles.

José Mourinho le deseó éxito a Álvaro Arbeloa

“Lo primero, que le vaya todo bien, que es lo que quiero. A Arbeloa quiero que le vaya bien donde vaya. Yo quiero que al Madrid le vaya bien con cualquier entrenador. Imagínate al Madrid con Arbeloa, lo que quiero que le vaya bien. Quiero mucho al Madrid y quiero mucho a Álvaro. Solo quiero que les vaya mal mañana“, aseguró José Mourinho en la conferencia de prensa.

“No le he visto entrenar, no puedo decirte nada más sobre él como entrenador. Lo único importante para mí es que sea feliz. Ser entrenador es muy difícil, porque hay mucha gente que sabe más que tú, que te critica cada día. Es importante que te guste”, agregó el entrenador del Benfica.

José Mourinho cuando entrenaba a Álvaro Arbeloa (Getty Images)

Luego José Mourinho siguió elogiando a Álvaro Arbeloa: “Hablando de Álvaro, yo diría que es de los mejores jugadores que he tenido desde el punto de vista humano, de la relación personal. No ha sido obviamente el mejor jugador que he tenido en Real Madrid, pero es seguramente uno de los mejores hombres“.

Por otro lado, el técnico portugués se refirió a la salida de Xabi Alonso de Real Madrid: “Xabi es otro de mis chicos. Solo tengo recuerdos positivos de él. He tenido la emoción, que tendré mañana de jugar contra Álvaro, de jugar contra Xabi. Me he emocionado de jugar contra Xabi y mañana me emocionaré con Álvaro. Una alegría lo que hizo en el Leverkusen. Lo que pasó en el Madrid es algo que no me interesa. En el fútbol nada me sorprende. Seguro que su carrera irá en otra dirección y será muy feliz. Es un gran entrenador”.

En síntesis