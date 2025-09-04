Mientras Pep Guardiola nunca fue despedido, los millones que ganó Mourinho en indemnizaciones

Hubo una época en que Real Madrid vs. Barcelona era el mejor partido del mundo, no solo por la presencia de jugadores de la talla de Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Andrés Iniesta, Sergio Ramos y Xavi, entre otros; sino también por los estilos opuestos que planteaban sus entrenadores: José Mourinho y Pep Guardiola.

Mou ya había doblegado al Barça de Pep con Inter de Milán e intentó hacer lo mismo en Madrid. Sin embargo, el historial fue favorable para el entrenador español y cada enfrentamiento se convertía en una auténtica guerra tanto adentro como afuera del campo. Finalmente, ambos estrategas abandonaron LaLiga de España e hicieron sus caminos, pero desde entonces The Special One ha sufrido varios despidos.

José Mourinho fue recientemente echado de Fenerbahce y el equipo turco pasó a ser el sexto que debe pagarle al portugués por dar por finalizado su contrato antes de tiempo. Anteriormente lo había hecho Chelsea (dos veces), Real Madrid, Manchester United, Tottenham y Roma. El conjunto de Estambul le desembolsó 15 millones de euros en concepto de indemnización según la prensa turca, lo que eleva a más de 100 millones de euros los ingresos de Mou por esa via.

Los millones que embolsó Mourinho en indemnizaciones

Chelsea: 30.5M€ (20,9M€ + 9,6M€)

Real Madrid: 19.7M€

Manchester United: 22M€

Tottenham: 17.4M€

Roma: 3.5M€

Fenerbahce: 15M€

TOTAL: 108.1M€

Jose Mourinho se ríe en el banquillo de Real Madrid (GETTY IMAGES)

Pep Guardiola nunca fue despedido

El entrenador catalán solamente dirigió a tres equipos y las veces que se marchó fue por decisión propia. En FC Barcelona renunció tras cuatro temporadas exitosas, en Bayern Munich anunció con anticipación que no renovaría su contrato para buscar nuevos retos y en Manchester City todavía continúa en el cargo.

