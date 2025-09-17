Es tendencia:
logotipo del encabezado
CHAMPIONS LEAGUE

Las alineaciones confirmadas de Bayern Múnich vs. Chelsea por la UEFA Champions League 2025-26

Los bávaros reciben a Chelsea en lo que promete ser uno de los duelos más interesantes de la jornada 1 de la Champions League.

Por Ramiro Canessa

Bayern Múnich vs. Chelsea por la Champions League.
© Getty ImagesBayern Múnich vs. Chelsea por la Champions League.

La Champions League 2025/2026 promete no decepcionar y que mejor que tener un Bayern Múnich vs. Chelsea por la primera jornada de la competición internacional más importante a nivel clubes que nuevamente mantendrá expectante a los fanáticos.

¿Por qué no juega Jamal Musiala en Bayern Múnich vs. Chelsea por la UEFA Champions League 2025-26?

ver también

¿Por qué no juega Jamal Musiala en Bayern Múnich vs. Chelsea por la UEFA Champions League 2025-26?

Ambos equipos llegan de la mejor manera a este encuentro que se disputará a las 13:00 hs de la CDMX en el Allianz Arena ya que están invictos en sus respectivas ligas y no hay un favorito como tal para quedarse con los tres puntos en su debut.

Los alemanes consiguieron tres victorias en la Bundesliga y como de costumbre son líderes en soledad del certamen, dejando en claro que también serán candidatos a ir por la Orejona. En su última participación llegaron a cuartos de final.

Publicidad

Mientras que los ingleses, que la temporada anterior se quedaron con la Conference League y luego ganaron el primer Mundial de Clubes de 32 equipos, también están invictos en la Premier League con dos victorias y dos empates en cuatro jornadas.

¿Por qué no juega Julián Álvarez en Liverpool vs. Atlético de Madrid por la UEFA Champions League 2025-26?

ver también

¿Por qué no juega Julián Álvarez en Liverpool vs. Atlético de Madrid por la UEFA Champions League 2025-26?

La formación de Bayern Múnich vs. Chelsea

  • Manuel Neuer
  • Konrad Laimer
  • Dayot Upamecano
  • Jonathan Tah
  • Josip Stanišić
  • Joshua Kimmich
  • Aleksandar Pavlović
  • Michael Olise
  • Serge Gnabry
  • Luis Díaz
  • Harry Kane
    DT: Vincent Kompany

El once de Chelsea vs. Bayern Múnich

  • Robert Sánchez
  • Malo Gusto
  • Tosin Adarbioyo
  • Trevoh Chalobah
  • Marc Cucurella
  • Reece James
  • Enzo Fernández
  • Moisés Caicedo
  • Pedro Neto
  • Cole Palmer
  • João Pedro
    DT: Enzo Maresca
Publicidad
ramiro canessa
Ramiro Canessa
Lee también
¿Por qué no juega Jamal Musiala en Bayern Múnich vs. Chelsea?
Champions League

¿Por qué no juega Jamal Musiala en Bayern Múnich vs. Chelsea?

¿Por qué no juegan Cole Palmer y Alejandro Garnacho en Brentford vs. Chelsea?
Futbol Internacional

¿Por qué no juegan Cole Palmer y Alejandro Garnacho en Brentford vs. Chelsea?

Las alineaciones de Brentford vs. Chelsea por la Premier League
Futbol Internacional

Las alineaciones de Brentford vs. Chelsea por la Premier League

¿Por qué no juega Alexis Mac Allister en Liverpool vs. Atlético de Madrid?
Champions League

¿Por qué no juega Alexis Mac Allister en Liverpool vs. Atlético de Madrid?

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1compliance-2compliance-3
Better Collective Logo