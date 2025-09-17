La Champions League 2025/2026 promete no decepcionar y que mejor que tener un Bayern Múnich vs. Chelsea por la primera jornada de la competición internacional más importante a nivel clubes que nuevamente mantendrá expectante a los fanáticos.

Ambos equipos llegan de la mejor manera a este encuentro que se disputará a las 13:00 hs de la CDMX en el Allianz Arena ya que están invictos en sus respectivas ligas y no hay un favorito como tal para quedarse con los tres puntos en su debut.

Los alemanes consiguieron tres victorias en la Bundesliga y como de costumbre son líderes en soledad del certamen, dejando en claro que también serán candidatos a ir por la Orejona. En su última participación llegaron a cuartos de final.

Mientras que los ingleses, que la temporada anterior se quedaron con la Conference League y luego ganaron el primer Mundial de Clubes de 32 equipos, también están invictos en la Premier League con dos victorias y dos empates en cuatro jornadas.

La formación de Bayern Múnich vs. Chelsea

Manuel Neuer

Konrad Laimer

Dayot Upamecano

Jonathan Tah

Josip Stanišić

Joshua Kimmich

Aleksandar Pavlović

Michael Olise

Serge Gnabry

Luis Díaz

Harry Kane

DT: Vincent Kompany

El once de Chelsea vs. Bayern Múnich

Robert Sánchez

Malo Gusto

Tosin Adarbioyo

Trevoh Chalobah

Marc Cucurella

Reece James

Enzo Fernández

Moisés Caicedo

Pedro Neto

Cole Palmer

João Pedro

DT: Enzo Maresca

