La Champions League 2025/2026 promete no decepcionar y que mejor que tener un Bayern Múnich vs. Chelsea por la primera jornada de la competición internacional más importante a nivel clubes que nuevamente mantendrá expectante a los fanáticos.
Ambos equipos llegan de la mejor manera a este encuentro que se disputará a las 13:00 hs de la CDMX en el Allianz Arena ya que están invictos en sus respectivas ligas y no hay un favorito como tal para quedarse con los tres puntos en su debut.
Los alemanes consiguieron tres victorias en la Bundesliga y como de costumbre son líderes en soledad del certamen, dejando en claro que también serán candidatos a ir por la Orejona. En su última participación llegaron a cuartos de final.
Mientras que los ingleses, que la temporada anterior se quedaron con la Conference League y luego ganaron el primer Mundial de Clubes de 32 equipos, también están invictos en la Premier League con dos victorias y dos empates en cuatro jornadas.
La formación de Bayern Múnich vs. Chelsea
- Manuel Neuer
- Konrad Laimer
- Dayot Upamecano
- Jonathan Tah
- Josip Stanišić
- Joshua Kimmich
- Aleksandar Pavlović
- Michael Olise
- Serge Gnabry
- Luis Díaz
- Harry Kane
DT: Vincent Kompany
El once de Chelsea vs. Bayern Múnich
- Robert Sánchez
- Malo Gusto
- Tosin Adarbioyo
- Trevoh Chalobah
- Marc Cucurella
- Reece James
- Enzo Fernández
- Moisés Caicedo
- Pedro Neto
- Cole Palmer
- João Pedro
DT: Enzo Maresca