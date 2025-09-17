Bayern Múnich y Chelsea comienzan su andadura por la UEFA Champions League 2025-26 este miércoles, día en el que se enfrentan estas dos potencias a partir de las 13:00hs (CDMX). El juego se lleva a cabo en el Allianz Arena, la casa del gigante alemán.

El Bayern Múnich y el Chelsea han protagonizado duelos trascendentales en los últimos años en la Champions League, aunque está claro que este es solo un juego por la Fase de Liga. Con respecto al conjunto alemán, Jamal Musiala es la principal figura que se pierde el partido.

Recordemos que Jamal Musiala sufrió una fractura de peroné como consecuencia de una rotura y luxación de tobillo en el Mundial de Clubes 2025, en el partido por los cuartos de final contra PSG. El jugador alemán fue operado en julio y todavía sigue en rehabilitación.

De acuerdo a lo informado por el diario alemán Bild, se estima que Jamal Musiala podría volver a jugar antes de fin de año. Es por este motivo que no jugará contra el Chelsea y todavía la estrella alemana se perderá varios partidos del Bayern Múnich en la Champions League.

Otra baja en Bayern Múnich

Una baja de última hora en el Bayern Múnich es la de Raphael Guerreiro, el lateral izquierdo titular desde que Alphonso Davies se lesionó de gravedad en marzo. El defensa portugués sufrió una lesión abdominal y es por eso que tampoco estará disponible frente al Chelsea.