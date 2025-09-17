¿Por qué no juega Julián Álvarez en Liverpool vs. Atlético de Madrid por la UEFA Champions League 2025-26?

La Champions League 2025/2026 arrancó con todo este martes 16 de septiembre con partidos más que atractivos. La competencia internacional promete emociones desde el inicio y seguirá su curso en el día de hoy con duelos más que interesantes para los fanáticos del futbol.

Uno de los encuentros destacados es Liverpool vs. Atlético Madrid, que se disputará en Anfield a las 13:00 hs de la CDMX. Este choque corresponde a la primera jornada de la Champions League y promete ser un duelo electrizante entre dos equipos históricos.

Los españoles no comenzaron de la mejor manera su temporada en la liga española, dado que suman tan solo una victoria en cuatro partidos disputados. La irregularidad en los resultados preocupa a Diego Simeone y a la afición del Atlético de Madrid.

Mientras tanto, el equipo inglés busca defender el título de la Premier League y por el momento se mantiene líder en soledad. Hasta ahora, Liverpool ha ganado los cuatro partidos que disputó y llega con mucha confianza al debut con Champions.

Atleti recibió pésimas noticias para este duelo vital, ya que no podrá contar con una de sus máximas figuras. Julián Álvarez se perderá el encuentro por lesión, lo que representa una baja sensible para el conjunto español en un partido más que importante.

¿Qué tiene Julián Álvarez?

El delantero argentino, pieza muy importante para Diego Simeone, arrastra una leve distensión en su rodilla izquierda. Ese es el motivo que lo aleja del debut en el certamen más importante a nivel clubes, dejando al Atlético con una ausencia significativa en su ataque.

