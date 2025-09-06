La acción de la fecha FIFA de septiembre le reportó malas noticias a PSG. Durante el encuentro entre Ucrania y Francia en el Estadio Municipal de Breslavia de Polonia, dos de las figuras del conjunto parisino que militan en el equipo galo sufrieron lesiones que los marginarán del debut en la UEFA Champions League 2025-2026 con el equipo de Luis Enrique, que buscará defender el título obtenido la temporada pasada.

Se trata de Ousmane Dembélé y Désiré Doué. De acuerdo a un parte médico oficial emitido en las últimas horas por la institución capitalina, el delantero ex Barcelona de 28 años causará baja durante seis semanas producto de una lesión severa en el isquiotibial derecho, mientras que el extremo derecho de 20 años estará alejado de las canchas por un mes a causa de un infortunio en el gemelo derecho.

De esta manera, Luis Enrique -quien fue operado en las últimas horas tras fracturarse la clavícula luego de caerse de su bicicleta– deberá pensar en variantes para suplir la baja de dos de sus titulares más importantes. El entrenador de PSG cuenta con más de una semana de preparación antes del debut de su equipo en la fase de liga de la UEFA Champions League.

En ese sentido, cabe destacar que el equipo azul y rojo se presentará en el certamen continental el miércoles 17 de septiembre como local de Atalanta. Antes de eso deberá recibir a Lens el domingo 14 por la cuarta fecha de la Liga de Francia.

Asimismo, los mencionados jugadores tampoco llegarán para otros encuentros claves que se desarrollarán en las próximas semanas. Entre ellos se destacan el clásico como visitante ante Olympique de Marsella (21/9) y la segunda fecha de la Champions ante Barcelona en Cataluña (1/10).

Los números de Ousmane Dembélé y Desiré Doué en PSG

La importancia de Ousmane Dembélé y Désiré Doué, ambos nominados para competir por el Balón de Oro 2025, puede medirse en números. Sin ir más lejos, entre ambos suman 164 partidos disputados con 59 goles y 49 asistencias. En la pasada Champions League anotaron ocho y cinco tantos, respectivamente.