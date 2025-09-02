Lamine Yamal no dudó en elegir si prefiere ganar la Champions League o el Mundial 2026

Lamine Yamal tiene dos compromisos con España durante esta Fecha FIFA de septiembre. La vigente campeona de Europa se enfrentará a Bulgaria y a Turquía el próximo jueves y domingo, respectivamente, por dos partidos por la clasificación al Mundial 2026.

Si bien la estrella del Barcelona es muy joven y recién acaba de cumplir los 18 años, Lamine Yamal ya es una de las grandes figuras del futbol mundial y se espera mucho de él. El crack tiene dos grandes desafíos durante esta temporada: la Champions League y el Mundial 2026.

El Barcelona quedó eliminado en la final ante el Inter y se quedó a las puertas de disputar la final de la edición pasada de la Champions. Por otro lado, Lamine Yamal jugará su primer Mundial en 2026 (siempre y cuando España clasifique, que sería lo lógico).

La elección de Lamine Yamal

En una entrevista con la cadena Cope de España en la previa a los dos partidos con La Roja, a Lamine Yamal le preguntaron si prefiere ganar la Champions League o el Mundial y el joven de 18 años respondió a su estilo.

“Bueno, como competiré en los dos, pues ganaré los dos“, aseguró Lamine Yamal. No es la primera vez que el futbolista del Barcelona responde con esa confianza y seguridad. A algunos puede caerle mejor o peor, pero la estrella de España muestra que tiene personalidad.

Lo que está claro es que tanto el Barcelona como España son candidatos tanto en la Champions League como en el Mundial, no solo por contar con Lamine Yamal, que eso ya es un gran detalle sino porque ambos son grandes equipos. En menos de un año se sabrá si el joven de 18 años ganó ambos títulos, o uno de ellos o ninguno.