Miles de vistas y polémica total: La reacción del DT de Bayern tras ver que Luis Díaz lesionó a Hakimi

Tenía pinta de ser un partidazo y la expulsión de Luis Díaz lo cambió todo. El jugador colombiano se fue expulsado tras lesionar a Achraf Hakimi en la victoria de Bayern Múnich 1-2 contra PSG en la Champions League y una de las cosas que más sorprendió fue la primera reacción del DT Vincent Kompany tras ver lo sucedido.

Publicidad

Publicidad

¡Llegó a miles de vistas en Instagram! A los hechos… Cuando los elogios no paraban de llegar para ‘Lucho’ Díaz porque había anotado dos goles, tenía ganando a Bayern Múnich 2-0 y estaba intratable, llegó una falta tan grave contra Hakimi que lo terminó sacando del partido.

¿Qué pasó? El lateral del PSG le ganó un balón a Luis Díaz, y en el afán del jugador colombiano por recuperar la pelota, no midió la intensidad con la que se tiró con las piernas hacia adelante y sucedió lo más doloroso. El tobillo izquierdo de Achraf Hakimi quedó enganchado entre las extremidades inferiores de ‘Lucho’.

La insólita reacción del DT de Bayern Múnich tras ver que Luis Díaz lesionó a Hakimi

Kompany reaccionó a la patada de Luis Díaz a Hakimi. (Foto: X / @ESPNDeportes y Getty Images)

Publicidad

Publicidad

Justo cuando la transmisión del partido estaba mostrando la imagen del árbitro Maurizio Mariani revisando la falta de Luis Díaz en el VAR, se alcanzó a ver como Vincent Kompany alzó la mano al aire e hizo la seña que no fue falta la fuerte entrada del extremo de Bayern Múnich a Hakimi. ¡Video!

ver también Luis Enrique, DT de PSG, sorprende al mundo entero y defiende a Luis Díaz con un mensaje a UEFA

Vincent Kompany se arrepintió de la polémica reacción a la lesión de Hakimi

Al ver lo grave que fue la lesión que Luis Díaz le causó a Achraf Hakimi, el lateral del PSG tuvo que salir del estadio con el pie izquierdo inmovilizado, el DT de Bayern se arrepintió de su reacción inicial y sostuvo en conferencia de prensa que “en ese momento, ni yo ni el árbitro vimos la acción a esa velocidad. Defiendo los intereses del equipo, espero que no sea tan grave para Hakimi“. Tema aclarado.

Encuesta¿En qué posición juega el jugador del PSG que Luis Díaz lesionó? ¿En qué posición juega el jugador del PSG que Luis Díaz lesionó? YA VOTARON 0 PERSONAS

Publicidad

Publicidad

Datos clave