Luis Enrique, DT de PSG, sorprende al mundo entero y defiende a Luis Díaz con un mensaje a UEFA

El técnico del PSG rompió el silencio tras la polémica expulsión y salió en defensa de Luis Díaz, enviando un contundente mensaje a la UEFA.

Por Julio Montenegro

Luis Enrique defendió a Luis Díaz por su expulsión vs PSG.
Luis Enrique defendió a Luis Díaz por su expulsión vs PSG.

El grito de dolor silenció a los más de 47.000 aficionados del PSG. Luis Díaz se tiró con los dos pies al frente y el tobillo izquierdo de Achraf Hakimi quedó enganchado. El lateral derecho del PSG tuvo que salir lesionado del partido contra Bayern Múnich por la Champions League, y cuando todos esperaban que Luis Enrique señalara a ‘Lucho’, el DT sorprendió al mundo entero defendiendo al jugador colombiano con un mensaje a UEFA.

¡Clase! Luis Díaz era la gran figura del partido con dos goles en los primeros 34 minutos del partido por la cuarta fecha de la fase de la liga de la Champions League, pero la intensidad con la que estaba jugando lo hizo dejar al Bayern Múnich con 10 hombres por más de 45 minutos.

En uno de esos duelos para alquilar balcón, Achraf Hakimi le ganó una posesión a ‘Lucho’ Díaz. Sin embargo, el extremo de Bayern Múnich no quiso dar el balón por pedido, y se tiró con las dos piernas hacia adelante. Con lo que no contaba el jugador colombiano era que el lateral del PSG salió lesionado del partido porque no podía ni apoyar el tobillo izquierdo. La lesión parece muy seria…

Luego de que el árbitro Maurizio Mariani revisara la falta en el VAR, la decisión fue expulsar a Luis Díaz. En vísperas de conocer cuál será la sanción para el extremo de Bayern Múnich, el DT de PSG apareció con el mensaje perfecto a la UEFA para que no sea una dura suspensión y al mismo ‘Lucho’ para que no se sienta mal por lesionar a Hakimi.

El DT de PSG defendió a Luis Díaz por la lesión y expulsión en Champions

Luis Enrique habló de la falta de Luis Díaz a Hakimi. (Foto: Getty Images)

Luis Enrique habló de la falta de Luis Díaz a Hakimi. (Foto: Getty Images)

“Lo de Achraf es el fútbol. Es un deporte de contacto. Es una lástima. Es complicado para los jugadores. Son acciones que son así. Me acuerdo de la lesión de Musiala. Es mala suerte. Mañana (miércoles 5 de noviembre) será el día con el doctor”, afirmó Luis Enrique en conferencia de prensa tras la derrota de PSG 1-2 ante Bayern Múnich.

Luis Díaz sufre racismo en la Champions League y recibe agresiones por lesionar a Achraf Hakimi

Esto dijo el entrenador de Bayern Múnich por la expulsión de Luis Díaz

Dándole la razón al técnico del París Saint-Germain, Vincent Kompany, entrenador de Bayern Múnich también salió a defender a Luis Díaz diciendo que él no lo hizo a propósito. Es la intensidad del partido. En ese momento, ni yo ni el árbitro vimos la acción a esa velocidad. Defiendo los intereses del equipo, espero que no sea tan grave para Hakimi”.

Datos clave

  • Luis Díaz lesionó a Achraf Hakimi con una entrada a dos pies sobre el tobillo izquierdo.
  • Más de 47.000 aficionados del PSG presenciaron la acción que terminó en la lesión.
  • El DT Luis Enrique defendió la acción de Díaz calificándola como una jugada “de fútbol”.
julio montenegro
Julio Montenegro
