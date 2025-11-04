Luis Enrique, DT de PSG, sorprende al mundo entero y defiende a Luis Díaz con un mensaje a UEFA

El grito de dolor silenció a los más de 47.000 aficionados del PSG. Luis Díaz se tiró con los dos pies al frente y el tobillo izquierdo de Achraf Hakimi quedó enganchado. El lateral derecho del PSG tuvo que salir lesionado del partido contra Bayern Múnich por la Champions League, y cuando todos esperaban que Luis Enrique señalara a ‘Lucho’, el DT sorprendió al mundo entero defendiendo al jugador colombiano con un mensaje a UEFA.

Publicidad

Publicidad

¡Clase! Luis Díaz era la gran figura del partido con dos goles en los primeros 34 minutos del partido por la cuarta fecha de la fase de la liga de la Champions League, pero la intensidad con la que estaba jugando lo hizo dejar al Bayern Múnich con 10 hombres por más de 45 minutos.

En uno de esos duelos para alquilar balcón, Achraf Hakimi le ganó una posesión a ‘Lucho’ Díaz. Sin embargo, el extremo de Bayern Múnich no quiso dar el balón por pedido, y se tiró con las dos piernas hacia adelante. Con lo que no contaba el jugador colombiano era que el lateral del PSG salió lesionado del partido porque no podía ni apoyar el tobillo izquierdo. La lesión parece muy seria…

Luego de que el árbitro Maurizio Mariani revisara la falta en el VAR, la decisión fue expulsar a Luis Díaz. En vísperas de conocer cuál será la sanción para el extremo de Bayern Múnich, el DT de PSG apareció con el mensaje perfecto a la UEFA para que no sea una dura suspensión y al mismo ‘Lucho’ para que no se sienta mal por lesionar a Hakimi.

Publicidad

Publicidad

El DT de PSG defendió a Luis Díaz por la lesión y expulsión en Champions

Luis Enrique habló de la falta de Luis Díaz a Hakimi. (Foto: Getty Images)

“Lo de Achraf es el fútbol. Es un deporte de contacto. Es una lástima. Es complicado para los jugadores. Son acciones que son así. Me acuerdo de la lesión de Musiala. Es mala suerte. Mañana (miércoles 5 de noviembre) será el día con el doctor”, afirmó Luis Enrique en conferencia de prensa tras la derrota de PSG 1-2 ante Bayern Múnich.

ver también Luis Díaz sufre racismo en la Champions League y recibe agresiones por lesionar a Achraf Hakimi

Encuesta¿Cuántas fechas de suspensión deberían darle a Luis Díaz? ¿Cuántas fechas de suspensión deberían darle a Luis Díaz? YA VOTARON 0 PERSONAS

Publicidad

Publicidad

Esto dijo el entrenador de Bayern Múnich por la expulsión de Luis Díaz

Dándole la razón al técnico del París Saint-Germain, Vincent Kompany, entrenador de Bayern Múnich también salió a defender a Luis Díaz diciendo que “él no lo hizo a propósito. Es la intensidad del partido. En ese momento, ni yo ni el árbitro vimos la acción a esa velocidad. Defiendo los intereses del equipo, espero que no sea tan grave para Hakimi”.

Datos clave