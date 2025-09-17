¿Por qué abuchean a Marc Cucurella en Bayern Munich vs. Chelsea por la Champions League?

Marc Cucurella fue uno de los protagonistas más señalados en la Eurocopa 2024, donde Alemania quedó eliminada en cuartos de final siendo anfitriona. En aquel partido contra España, el lateral cometió una mano dentro del área que el árbitro no sancionó como penal.

La jugada quedó marcada en la memoria de los aficionados alemanes, que consideraron que esa acción influyó directamente en la eliminación de su selección de la competición y justamente después España logró ganar la final ante Inglaterra.

Por eso, en el duelo de la primera jornada de la Champions League 2025/26 entre Bayern Múnich y Chelsea, el español fue recibido con silbidos y abucheos cada vez que tocó la pelota. El Allianz Arena se convirtió en un escenario hostil para el defensor, como una especie de revancha simbólica por lo ocurrido en la Euro.

Los aficionados bávaros no olvidan que aquella mano de Cucurella terminó favoreciendo a España, que después avanzó hasta el título continental. Esa herida deportiva sigue abierta y cada presentación del jugador en territorio alemán parece reavivarla, tal como quedó demostrado en este inicio de la Champions.

Cucurella ya lo había vivido

En la última Nations League, el futbolista español ya había vivido lo mismo cuando le tocó visitar tierras alemanas y la afición no lo perdona. Seguramente esto siga durante mucho tiempo, salvo que Alemania pueda tener su revancha personal ante La Roja.

