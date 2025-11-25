Chelsea y Barcelona juegan este martes 25 de noviembre uno de los partidos más atractivos de la semana en la UEFA Champions League. Es un encuentro clave para ambos equipos con la idea de meterse en los primeros ocho posicionados de la clasificación.

Los dos clubes han protagonizado grandes partidos en los últimos años en la competición. Sin embargo, en esta oportunidad, ni Chelsea ni Barcelona podrán presentar a su alineación ideal. En el caso del club español, Pedri y Raphinha no forman parte del 11 titular.

Pedri sufrió una rotura del bíceps femoral distal de la pierna izquierda y no juega con el Barcelona desde octubre. Sin embargo, el centrocampista ya volvió a entrenar con normalidad con el conjunto culé en los últimos días, pero Hansi Flick prefiere no arriesgarlo.

Por este motivo, Pedri ni siquiera viajó a Londres para enfrentar al Chelsea. El Barcelona sabe que la temporada es larga y que el español es fundamental en el equipo. Lo más probable es que el centrocampista vuelva a sumar minutos el próximo sábado ante el Alavés.

El Barcelona ha sufrido varias lesiones a lo largo de la temporada, pero el fin de semana pasado jugadores como Joan García y Raphinha regresaron y de a poco Hansi Flick empieza a contar con todo su plantel. En el caso de Pedri, también volverá dentro de unos días.

La alineación de Barcelona ante Chelsea

Joan García

Jules Kounde

Pau Cubarsí

Ronald Araujo

Alejandro Balde

Eric García

Frenkie de Jong

Lamine Yamal

Fermín López

Ferrán Torres

Robert Lewandowski