Este martes comienza la actividad de la Champions League y se viene uno de los partidos más interesantes e importantes para el Barcelona, ya que se tendrá que enfrentar al Chelsea en Stamford Bridge. Sin embargo, el equipo blaugrana ya dio a conocer el 11 con el que hoy salta al terreno de juego Hansi Flick, siendo una de las ausencias importantes la de Raphinha.

El jugador brasileño salió este lunes a conferencia de prensa previo a este duelo y tras tener sus primeros minutos en la goleada del pasado sábado ante el Athletic, se esperaba que fuera titular para un duelo tan importante como el de esta tarde. Es por ello que llamó la atención su ausencia, pero hay detalles de porqué no es titular hoy.

¿Por qué Raphinha no es titular del Chelsea vs Barcelona?

De acuerdo con la información se ha tomado la decisión de cuidarlo, ya que sigue estando con molestias tras la lesión que lo dejó cerca de dos meses fuera de actividad. Fueron poco más de 10 minutos lo que tuvo de tiempo en aquel duelo, por lo que arriesgarlo desde el inicio sería una mala decisión, es por esta razón que no jugará esta tarde en el 11 inicial.

¿Qué lesión tuvo Raphinha?

Hay que mencionar que la ausencia del brasileño en el cuadro blaugrana se debe a que tuvo una lesión en el tercio medio del bíceps femoral del muslo derecho. El tiempo que mencionó el equipo que tardaría su recuperación fue tal que regresó precisamente en la fecha establecida, es decir, en la Jornada 13 de LaLiga el sábado pasado.

En su participación con medios el día de ayer, apuntó a que mucho de esta lesión se debió a malas decisiones que tuvo, ya que ha tenido un par de recaídas. Es por esta razón que ya se ha llevado con más calma tanto con él como con el preparador físico con la intención de que se recupere en la medida de lo posible y sin más problemas.

