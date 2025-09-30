Real Madrid viajó hasta Kazajistán para jugar la segunda fecha de la fase de liga de la UEFA Champions League 2025-26. Tras un vuelo de 10 horas y 6,400 kilómetros recorridos, el conjunto merengue se dispone a enfrentar a Kairat Almaty este martes a partir de las 10:45 (CDMX) sin uno de sus principales referentes.

Se trata de Dani Carvajal, quien no formó parte de la convocatoria realizada por Xabi Alonso por dos motivos: uno de ellos se debe a la expulsión sufrida ante Olympique de Marsella durante la victoria (2-1) por la primera fecha del torneo europeo en el Estadio Santiago Bernabéu. De todas manera, tampoco hubiera podido ser de la partida ya que durante la reciente derrota frente a Atlético de Madrid (2-5) por LaLiga sufrió una rotura muscular en el sóleo de la pierna derecha, lesión que lo mantendría entre cuatro y cinco semanas fuera de las canchas.

Cabe destacar que el defensa de 33 años vio la roja por golpear con su cabeza a Gerónimo Rulli, portero del conjunto francés. Así, el comité disciplinario de la UEFA decidió sancionarlo con dos juegos de suspensión, por lo que, en caso de recuperarse antes de tiempo de su lesión, tampoco podrá estar en el partido ante Juventus que se celebrará el 22 de octubre en la capital española.

Dani Carvajal fue expulsado en el partido ante Olympique de Marsella por la primera fecha de la Champions League 2025-26. (Getty Images)

Hasta el momento, Carvajal disputó siete de los ocho partidos de la temporada, siendo capitán en cuatro de ellos. En el torneo de liga español participó seis veces y formó parte del equipo titular en cuatro ocasiones, mientras que inició en la banca en el mencionado duelo por Champions.

Las otras bajas de Real Madrid en defensa

La de Dani Carvajal no fue la única baja que han sufrido los merengues en defensa. Junto a la del nacido en Leganés se destacan las ausencias de Trent Alexander-Arnold, quien no juega desde el pasado 16 de septiembre por una lesión en el bíceps femoral de la pierna izquierda, Eder Militao (golpe en el tobillo izquierdo), Antonio Rüdiger (rotura muscular en el recto anterior de la pierna izquierda) y Ferland Mendy (rotura del tendón proximal del recto anterior en el cuádriceps derecho).

La alineación confirmada de Real Madrid

Así las cosas, Real Madrid comenzará el encuentro ante Kairat Almaty en el Ortalyq Stadion con: Thibaut Courtois; Raúl Asencio, Dean Huijsen, David Alaba, Fran García; Dani Ceballos, Aurélien Tchouaméni; Franco Mastantuono, Arda Guler, Vinícius Jr.; y Kylian Mbappé.

