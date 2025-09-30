Real Madrid será uno de los encargados de abrir la segunda fecha de la fase de liga de la UEFA Champions League 2025-26. El conjunto merengue visitará este martes desde las 10:45 horas (CDMX) a Kairat Almaty, uno de los rivales más exóticos y particulares de este certamen, el cual pese a ser de Kazajistán, país de Asia, compite bajo la órbita de UEFA.

El motivo por el cual este equipo juega en el Viejo Continente pese a su ubicación geográfica tiene que ver con un suceso ocurrido en 2002. Aquel año, UEFA aprobó que la federación kazaja se uniera a la familia del futbol europeo, por lo que tanto la selección nacional como sus clubes dejaron de participar en competencias asiáticas para formar parte de torneos europeos.

De esta manera, la selección nacional de Kazajistán comenzó a disputar las Eliminatorias europeas en el proceso de clasificación rumbo al Mundial de Alemania 2006 así como para la Eurocopa de Austria-Suiza 2008. Astana, equipo de la capital, hizo historia al ser el primer representante kazajo en una fase de grupos de UEFA Champions League en la temporada 2015/2016.

Kairat Almaty eliminó a Celtic para clasificarse a la fase de liga de la UEFA Champions League por primera vez en su historia. (Getty Images)

Por su parte, esta es la primera vez que Kairat Almaty forma parte del torneo más importantes por equipos de Europa. Para llegar a la fase de liga atravesó cuatro instancias: superó a Olimpija de Eslovenia en la primera ronda clasificatoria (3-1 en el gobal), venció a Kuopion Palloseura de Finlandia (3-2), dejó en el camino a Slovan Bratislava de Eslovaquia (1-1, 4-3 en penales) y finalmente sacó a Celtic, campeón de Champions en 1967, desde los doce pasos tras igualar 0-0 en el global.

El largo y extenuante viaje que realizó Real Madrid para jugar ante Kairat Almaty

Kairat Almaty fue etiquetado como uno de los rivales más incómodos de enfrentar en esta Champions League debido a la larga distancia que deben recorrer los equipos que lo visitan. Sin ir más lejos, Real Madrid tuvo que viajar nada menos que 10 horas para cubrir los 6,400 kilómetros que separan a la capital española de la ciudad más poblada de Kazajistán (aproximadamente 2 millones de personas), la cual se sitúa a solo 200 kilómetros de la frontera con China.

Para dimensionar esta distancia, vale destacar que entre Madrid y Nueva York hay aproximadamente de 5,757 a 6,092 kilómetros en línea recta. Es decir que a Real Madrid, que realizó el traslado más largo en su historia por Champions, le hubiera implicado un menor tiempo de viaje ir hasta la Gran Manzana en lugar de a Almaty.