Este martes 30 de septiembre comienza la segunda jornada de la fase de liga de la UEFA Champions League. Uno de los partidos que dan inicio a la fecha es el que tiene como protagonistas al Kairat Almaty y al Real Madrid, en un juego que empieza a las 10:45hs (CDMX).

Es un partido inédito el que va a suceder este martes. Primero porque el Real Madrid nunca se enfrentó contra este rival, segundo porque la diferencia de planteles es gigante y tercero porque el club blanco tuvo que realizar un largo viaje para llegar hasta la ciudad del partido.

¿Dónde y en qué estadio juegan?

El partido por la Champions League se disputa en Kazajistán, cerca de la frontera con China. El Real Madrid tuvo que viajar unos 6000 kilómetros para llegar hasta la ciudad de Almaty y, según se informó, la duración del vuelo fue de unas 10 horas.

El Ortalyq Stadion es el escenario del encuentro que disputan Kairat Almaty y Real Madrid por la segunda jornada de la fase de liga de la Champions League. Este estadio tiene una capacidad de 23.804 espectadores y los aficionados del conjunto kazajo tendrán una oportunidad histórica de ver al equipo español.

El Kairat Almaty está disputando por primera vez en su historia la Champions League. El equipo kazajo llegó hasta la fase de liga después de superar cuatro eliminatorias de Playoffs y eliminó a Olimpija Ljubljana, a KuPS Kuopio, a Slovan Bratislava y al Celtic.

Después de lo que fue el sorteo de la fase de liga, el propio club kazajo compartió un video de la celebración de los jugadores cuando se enteraron que se enfrentaban con el Real Madrid. Este martes los futbolistas y el equipo harán historia sin importar el resultado.

