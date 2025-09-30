Real Madrid viene de sufrir un duro golpe en la liga española que lo llevó a perder el invicto y también el liderato en el certamen. El equipo de Xabi Alonso había logrado seis victorias consecutivas, pero en el Estadio Metropolitano cayó por 5-2 en el derbi frente al Atlético Madrid. Una derrota inesperada que dejó muchas dudas y que obliga a los merengues a reaccionar de inmediato.

Publicidad

Publicidad

ver también ¡Una odisea! Así fue el viaje de Real Madrid a Kazajistán para visitar a Kairat Almaty por la Champions League

La revancha llegará rápido, ya que este martes, desde las 10:45 hs de la CDMX, Real Madrid visitará a Kairat Almaty por la segunda jornada de la UEFA Champions League. En el debut, los blancos lograron imponerse al Olympique de Marsella y ahora buscarán seguir sumando en el torneo más importante de Europa.

El rival será el conjunto Kazajistán que, en su estadio, intentará dar el batacazo y sumar puntos frente a uno de los mejores equipos del mundo. Para Kairat Almaty, se trata de una oportunidad histórica que podría marcar un antes y un después en su recorrido continental.

ver también De Dembélé a Raphinha: Los ausentes en el juego entre Barcelona y PSG por la Champions League 2025-26

Alineación de Kairat Almaty

Sherkhan Kalmurza

Erkin Tapalov

Aleksandr Martynovich

Yegor Sorokin

Luis Mata

Damir Kasabulat

Ofri Arad

Aleksandr Mrynskiy

Valeriy Gromyko

Jorginho

Dastan Satpaev

Publicidad

Publicidad

Alineación de Real Madrid