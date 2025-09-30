Es tendencia:
logotipo del encabezado
UEFA CHAMPIONS LEAGUE

Las alineaciones confirmadas de Kairat Almaty vs. Real Madrid por la UEFA Champions League 2025-26

El Real Madrid juega su segundo partido de Champions League y le toca visita al Kairat Almaty de Kazajistán.

Por Ramiro Canessa

Kairat Almaty vs. Real Madrid por la UEFA Champions League
© Getty ImagesKairat Almaty vs. Real Madrid por la UEFA Champions League

Real Madrid viene de sufrir un duro golpe en la liga española que lo llevó a perder el invicto y también el liderato en el certamen. El equipo de Xabi Alonso había logrado seis victorias consecutivas, pero en el Estadio Metropolitano cayó por 5-2 en el derbi frente al Atlético Madrid. Una derrota inesperada que dejó muchas dudas y que obliga a los merengues a reaccionar de inmediato.

Publicidad
¡Una odisea! Así fue el viaje de Real Madrid a Kazajistán para visitar a Kairat Almaty por la Champions League

ver también

¡Una odisea! Así fue el viaje de Real Madrid a Kazajistán para visitar a Kairat Almaty por la Champions League

La revancha llegará rápido, ya que este martes, desde las 10:45 hs de la CDMX, Real Madrid visitará a Kairat Almaty por la segunda jornada de la UEFA Champions League. En el debut, los blancos lograron imponerse al Olympique de Marsella y ahora buscarán seguir sumando en el torneo más importante de Europa.

El rival será el conjunto Kazajistán que, en su estadio, intentará dar el batacazo y sumar puntos frente a uno de los mejores equipos del mundo. Para Kairat Almaty, se trata de una oportunidad histórica que podría marcar un antes y un después en su recorrido continental.

De Dembélé a Raphinha: Los ausentes en el juego entre Barcelona y PSG por la Champions League 2025-26

ver también

De Dembélé a Raphinha: Los ausentes en el juego entre Barcelona y PSG por la Champions League 2025-26

Alineación de Kairat Almaty

  • Sherkhan Kalmurza
  • Erkin Tapalov
  • Aleksandr Martynovich
  • Yegor Sorokin
  • Luis Mata
  • Damir Kasabulat
  • Ofri Arad
  • Aleksandr Mrynskiy
  • Valeriy Gromyko
  • Jorginho
  • Dastan Satpaev
Publicidad

Alineación de Real Madrid

  • Thibaut Courtois
  • Raúl Asencio
  • David Alaba
  • Dean Huijsen
  • Fran García
  • Aurélien Tchouaméni
  • Dani Ceballos
  • Arda Güler
  • Franco Mastantuono
  • Vinicius Junior
  • Kylian Mbappé
ramiro canessa
Ramiro Canessa
Lee también
Aaron Ramsey es convocado por la selección de Gales tras un año
Pumas de la UNAM

Aaron Ramsey es convocado por la selección de Gales tras un año

¿Por qué no juegan Valverde y Bellingham en Kairat Almaty vs. Real Madrid?
Champions League

¿Por qué no juegan Valverde y Bellingham en Kairat Almaty vs. Real Madrid?

Se confirmó la gravedad de la lesión de Tyreek Hill
NFL

Se confirmó la gravedad de la lesión de Tyreek Hill

¿Por qué no juega Dani Carvajal en Kairat Almaty vs. Real Madrid?
Champions League

¿Por qué no juega Dani Carvajal en Kairat Almaty vs. Real Madrid?

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1compliance-2compliance-3
Better Collective Logo