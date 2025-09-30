Real Madrid viene de sufrir un duro golpe en la liga española que lo llevó a perder el invicto y también el liderato en el certamen. El equipo de Xabi Alonso había logrado seis victorias consecutivas, pero en el Estadio Metropolitano cayó por 5-2 en el derbi frente al Atlético Madrid. Una derrota inesperada que dejó muchas dudas y que obliga a los merengues a reaccionar de inmediato.
La revancha llegará rápido, ya que este martes, desde las 10:45 hs de la CDMX, Real Madrid visitará a Kairat Almaty por la segunda jornada de la UEFA Champions League. En el debut, los blancos lograron imponerse al Olympique de Marsella y ahora buscarán seguir sumando en el torneo más importante de Europa.
El rival será el conjunto Kazajistán que, en su estadio, intentará dar el batacazo y sumar puntos frente a uno de los mejores equipos del mundo. Para Kairat Almaty, se trata de una oportunidad histórica que podría marcar un antes y un después en su recorrido continental.
Alineación de Kairat Almaty
- Sherkhan Kalmurza
- Erkin Tapalov
- Aleksandr Martynovich
- Yegor Sorokin
- Luis Mata
- Damir Kasabulat
- Ofri Arad
- Aleksandr Mrynskiy
- Valeriy Gromyko
- Jorginho
- Dastan Satpaev
Alineación de Real Madrid
- Thibaut Courtois
- Raúl Asencio
- David Alaba
- Dean Huijsen
- Fran García
- Aurélien Tchouaméni
- Dani Ceballos
- Arda Güler
- Franco Mastantuono
- Vinicius Junior
- Kylian Mbappé