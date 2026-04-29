¿Por qué no juega Juan Musso en Atlético Madrid vs. Arsenal por las semifinales de la Champions League?

Desde las 13:00 hs se disputará la otra semifinal de la Champions League 2025-26. Después del espectacular 5-4 entre PSG y Bayern Múnich, ahora será el turno de Atlético Madrid y Arsenal, que buscarán dar el primer golpe en una serie que promete muchísima intensidad.

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El conjunto dirigido por Diego Simeone llega golpeado tras perder la final de la Copa del Rey frente a la Real Sociedad, un resultado que dejó al equipo sin uno de los grandes objetivos de la temporada. Por eso, la Champions aparece como la última gran oportunidad de levantar un título en este curso.

Del otro lado, Arsenal tampoco atraviesa un momento de tranquilidad. Los Gunners parecían tener encaminada la Premier League, pero una serie de resultados inesperados permitió que el Manchester City se metiera nuevamente en la pelea por el campeonato inglés, aumentando la presión sobre el equipo londinense.

En la previa del encuentro, una de las grandes sorpresas fue la ausencia de Juan Musso en el once titular del Atlético Madrid. El arquero argentino había sido una de las figuras ante Barcelona en la fase anterior, pero finalmente arrancará desde el banco en un partido decisivo para los Colchoneros.

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Juan Musso no juega por decisión técnica

La ausencia de Musso responde exclusivamente a una decisión técnica de Diego Simeone. Jan Oblak ya dejó atrás sus molestias físicas y recuperó la titularidad en el momento más importante de la temporada. Pese al gran nivel que mostró el arquero argentino en los últimos encuentros, el Cholo volvió a confiar en su histórico referente bajo los tres palos.

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