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Champions League

Atlético de Madrid vs Arsenal: Resumen, polémicas de penales y goles en la Semifinal de IDA de la Champions League

En un duelo envuelto en polémicas de penales, el Arsenal y el Atlético de Madrid empatan en el Metropolitano.

Julián Álvarez anota el gol del empate ante Arsenal
© Dan Mullan/Getty ImagesJulián Álvarez anota el gol del empate ante Arsenal

Este era uno de los duelos más esperados en Champions League, hoy miércoles 29 de abril vimos enfrentarse en la Semifinal de ida a dos equipos que han peleado títulos, pero que al final se les fue de nuevo de las manos. Como al Atlético de Madrid que estuvo a punto de quedarse con la Copa del Rey y se la arrebató la Real Sociedad.

Y el Arsenal que pese a tener muchos puntos de diferencia sobre el Manchester City se dejó rebasar a pocas fechas de terminar y aunque recupera el liderato, estos últimos partidos de la Premier League serán clave, por lo que ahora con este empate busca acercarse a ese boleto para la Gran Final donde enfrentarán al PSG o al Bayern Múnich.

¡GRACIAS POR ACOMPAÑARNOS!

Bolavip México te agradece que hayas estado siguiendo el minuto a minuto del partido y te esperamos en la vuelta de Semifinales. 

FIN DEL PARTIDO

El encuentro en el Estadio Metropolitano termina con dos goles de penal para dejar un resultado de Atlético de Madrid 1-1 Arsenal. Todo se definirá en la vuelta cuando visiten el Emirates Stadium.

¡TUVIERON LA DEL GANE!

El recién ingresado, Molina tuvo un disparo de pierna derecha que pasó muy cerca del arco, evitando la victoria del "Atleti". 

88' CAMBIOS PARA AMBOS EQUIPOS

ATLÉTICO DE MADRID: Entra Nauel Molina y  sale Johnny Cardoso

ARSENAL: Entra Cristhian Mosquera sale Ben White

81' PENAL ANULADO PARA EL ARSENAL

Tras la revisión en el VAR se determina que Dávid Hancko no le comente falta a Eberechi, pese a que en la repetición se ve cómo el jugador del Arsenal golpea el balón primero y luego cae.

77' CAMBIO DEL ATLÉTICO DE MADRID

Entre aplausos sale Julián Álvarez e ingresa Álex Baena

68' CAMBIOS DEL ARSENAL

La presión que tiene el "Atleti" desde el gol obliga a los Gunners a hacer modificaciones: 

Entran: Bukayo Saka, Gabriel Jesus y Leandro Trossard.

Salen: Gabriel Martinelli, Viktor Gyökeres y Noni Madueke

60' DOBLE FALLA DE ANTOINE GRIEZMANN

El francés recibió un centro de Lookman, lo lanzó al raco y pegó en la punta del poste. En el rebote vuelve a soltar el balón y se va fuera de la portería por atajada de David.

58' CAMBIO DEL ARSENAL

Tras el empate del "Atleti", Mikel Arteta hace su primero movimiento dejando fuera a Martin Odegaard para el ingreso de Eberechi Eze

GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DEL ATLÉTICO DE MADRID

Julián dispara desde los 11 pasos y consigue el empate para los "Colchoneros". El marcador 1-1 hasta el momento.

¡PENAL PARA EL ATLÉTICO DE MADRID!

Mano en el área de fue revisada en el VAR y se decreta la pena máxima

49' ¡CEEEEEEEEEEERCA LA "ARAÑA"!

Julián Álvarez estuvo cerca de poner el empate con un potente disparo tras un tiro libre que se fue por un lado del arco.

46' ¡ARRANCA EL SEGUNDO TIEMPO!

Tras el marcador de la primera mitad, Diego Simeone decide hacer su primera modificación, ingresa Robin Le Normand y sale Guiliano Simeone

45' TERMINA LA PRIMERA MITAD EN EL METROPOLITANO

Con el gol marcado por  Viktor Gyökeres, el partido se va al medio tiempo. El marcador está 0-1 a favor del Arsenal.

43' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DEL ARSENAL

Gyokeres marca desde los once pasos un potente disparo inatajable para Jan Oblak

PENAAAAAAAAAAAAAAAAL PARA EL ARSENAL

Gyokeres cae al césped y se marca la pena máxima

30' ¡CERCA LOS GUNNERS!

Madueke soltó un potente disparo desde fuera del área, pero terminó a unos metros del poste izquierdo de la portería.

28' ¡OTRA FALLA DE JULIÁN ÁLVAREZ!

Matteo Ruggeri hace un gran centro desde la banda izquierda, Álvarez gana la altura y remata de cabeza, pero la pelota se va por encima del poste.

10' ¡ATAJADA DE DAVID RAYA!

El portero del Arsenal le quita la oportunidad a Julián Álvarez de sumar el primer gol del Atlético de Madrid. La "Araña" disparó de pierna derecha y David Raya alcanza a desviar con la palma izquierda.

5' ¡ARSENAL SE PIERDE LA PRIMERA DEL PARTIDO!

Noni Madueke logró meterse entre dos defensas y filtró el balón hacia la banda izquierda, a Gabriel Martinelli le quedó alta la pelota y no pudo cabecear, por lo que atrás estaba Piero Hincapié y con la punta lanzó el balón fuera del arco de Jan Oblak. 

¡COMIENZA EL ATLÉTICO DE MADRID VS ARSENAL!

Pita el árbitro alemán, Danny Makkelie, el inicio del encuentro de la Semifinal de Ida de la UEFA Champions League

¡YA SALTAN A LA CANCHA DEL METROPOLITANO!

Salen los jugadores de los "Colchoneros" y los Gunners y se escucha el Himno de la Champions League

¿POR QUÉ NO JUEGA BUKAYO SAKA?

El Arsenal no contará con Bukayo Saka debido a que arrastra una lesión del talón de Aquiles desde el mes de marzo y hasta ahora no ha podido recuperarlo. 

El "ATLETI" RECUPERA LESIONADOS

Aunque se pensaba que Ademola Lookman y Alexander Sorloth no fueran contemplados para este duelo por lesión; el nigeriano apareció en el 11 inicial y el noruego se mantiene en la banca para este duelo. 

ALINEACIONES CONFIRMADAS DEL ARSENAL

Este enfrentamiento ante el Atlético de Madrid se lo pierde Bukayo Saka

ALINEACIÓN CONFIRMADA DEL ATLÉTICO DE MADRID

Uno de los cambios sorpresivos es que regresa Jan Oblak al arco tras su lesión, quitándole el lugar a Juan Musso

DECLARACIONES DE MARTIN ODEGAARD

Por su parte, Martin Odegaard del Arsenal salió a decir lo siguiente: "Sentimos que aprendimos de todas esas experiencias el año pasado y probablemente ahora estemos aún más preparados para esto. Siento que somos más fuertes en muchos sentidos. Estamos listos y preparados".

DECLARACIONES DE JULIÁN ÁLVAREZ

Julián Álvarez, "La Araña" se perdió el partido de LaLiga contra el Elche para darle descanso de la actividad de Copa del Rey, por lo que reapareció en la previa del juego ante el Arsenal para dar sus declaraciones: 

BIENVENIDOS AL MINUTO A MINUTO DEL ATLÉTICO DE MADRID VS ARSENAL

Gracias por estar aquí en Bolavip México, donde te traemos toda la información de la previa y el partido entre Atlético de Madrid y Arsenal en el Estadio Riyadh Air Metropolitano. Sigue este minuto a minuto de Champions League.

Marilyn Rebollo
Marilyn Rebollo
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