Este era uno de los duelos más esperados en Champions League, hoy miércoles 29 de abril vimos enfrentarse en la Semifinal de ida a dos equipos que han peleado títulos, pero que al final se les fue de nuevo de las manos. Como al Atlético de Madrid que estuvo a punto de quedarse con la Copa del Rey y se la arrebató la Real Sociedad.

Y el Arsenal que pese a tener muchos puntos de diferencia sobre el Manchester City se dejó rebasar a pocas fechas de terminar y aunque recupera el liderato, estos últimos partidos de la Premier League serán clave, por lo que ahora con este empate busca acercarse a ese boleto para la Gran Final donde enfrentarán al PSG o al Bayern Múnich.