Esta tarde parecía mágica para el Al-Nassr y Cristiano Ronaldo, todo estaba listo en el Alawwal Park, en Riad para que el astro portugués levantara su primer título con esta escuadra en la Saudí Pro League. Una victoria que ya estaba casi finiquitada les daba el campeonato, pero Bento erró y cometió un autogol en el último minuto de juego.

Publicidad

Al 83′ Jorge Jesus decidió sacar al “Bicho” entre aplausos de la fanaticada, por lo que él se quedó en las bancas esperando que el equipo hiciera lo propio. Sin embargo, cuando el arquero hace ese autogol inmediatamente las cámaras se fueron hacia el rostro de CR7, quien estaba desencajado por lo que había sucedido.

La reacción de Cristiano Ronaldo al autogol de Bento

En varios videos se puede ver al goleador del equipo incrédulo de lo que estaba pasando, incluso hasta sonreía mientras movía la cabeza de un lado a otro pensando en que no podía ser cierto. En otras imágenes se agarraba la cara de desesperación e incluso, hay una más donde va hacia los vestidores con frustración y manoteando.

Publicidad

Duele mucho ver a Cristiano Ronaldo así. pic.twitter.com/oEFlNo9m7y — Santi Laclau (@santi_laclau) May 12, 2026

El error de Bento

Y es que la jugada de la anotación es totalmente increíble, ya era el minuto 98 del encuentro cuando una salida de Bento hace que el balón se le resbale de las manos y con poco entendimiento entre él y sus compañeros, la pelota entra en el arco y evita que el equipo de Cristiano pueda levantar ese primer título de la Liga de Arabia.

Publicidad

CR7 podría levantar 2 títulos

Ahora, Cristiano y su equipo tendrán que esperar hasta el próximo jueves 21 de mayo para disputar la última jornada ante el Damac para poder llevarse ese título. Ahora llegó a los 83 puntos, cinco más por encima de su rival del día de hoy. Aunque también tiene la oportunidad de ganar la Copa AFC el sábado 16 de mayo ante el Gamba Osaka.

En síntesis