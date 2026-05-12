Esta tarde parecía mágica para el Al-Nassr y Cristiano Ronaldo, todo estaba listo en el Alawwal Park, en Riad para que el astro portugués levantara su primer título con esta escuadra en la Saudí Pro League. Una victoria que ya estaba casi finiquitada les daba el campeonato, pero Bento erró y cometió un autogol en el último minuto de juego.
Al 83′ Jorge Jesus decidió sacar al “Bicho” entre aplausos de la fanaticada, por lo que él se quedó en las bancas esperando que el equipo hiciera lo propio. Sin embargo, cuando el arquero hace ese autogol inmediatamente las cámaras se fueron hacia el rostro de CR7, quien estaba desencajado por lo que había sucedido.
ردة فعل كريستيانو رونالدو بعد هدف الهلال 🟡🎥#النصر_الهلال | #دوري_روشن_السعودي pic.twitter.com/Dl1AgJRJfI— رياضة ثمانية (@thmanyahsports) May 12, 2026
La reacción de Cristiano Ronaldo al autogol de Bento
En varios videos se puede ver al goleador del equipo incrédulo de lo que estaba pasando, incluso hasta sonreía mientras movía la cabeza de un lado a otro pensando en que no podía ser cierto. En otras imágenes se agarraba la cara de desesperación e incluso, hay una más donde va hacia los vestidores con frustración y manoteando.
Duele mucho ver a Cristiano Ronaldo así. pic.twitter.com/oEFlNo9m7y— Santi Laclau (@santi_laclau) May 12, 2026
El error de Bento
Y es que la jugada de la anotación es totalmente increíble, ya era el minuto 98 del encuentro cuando una salida de Bento hace que el balón se le resbale de las manos y con poco entendimiento entre él y sus compañeros, la pelota entra en el arco y evita que el equipo de Cristiano pueda levantar ese primer título de la Liga de Arabia.
هدف التعادل للهلال في الوقت الحاسم 🔵⚽️— رياضة ثمانية (@thmanyahsports) May 12, 2026
بصوت معلّق «ثمانية» مشاري القرني @1MshariGarni 🎙️#النصر_الهلال | #دوري_روشن_السعودي pic.twitter.com/NrHthGMGKW
CR7 podría levantar 2 títulos
Ahora, Cristiano y su equipo tendrán que esperar hasta el próximo jueves 21 de mayo para disputar la última jornada ante el Damac para poder llevarse ese título. Ahora llegó a los 83 puntos, cinco más por encima de su rival del día de hoy. Aunque también tiene la oportunidad de ganar la Copa AFC el sábado 16 de mayo ante el Gamba Osaka.
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En síntesis
- Cristiano Ronaldo perdió la oportunidad de coronarse hoy tras un autogol del portero Bento.
- El arquero cometió el error en el minuto 98, impidiendo el título liguero del Al-Nassr.
- El equipo de Cristiano buscará el campeonato de liga el próximo 21 de mayo ante Damac.