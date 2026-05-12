Hace unas semanas comenzaron a entregarse los álbumes y sobres de la colección de la Copa del Mundo 2026, por lo que muchos que compraron las cajas en preventa se dieron cuenta de que no venían estampas de las selecciones que clasificaron por Repechaje, ya que éste salió el 1 de abril y el 31 de marzo apenas se definieron.

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¿Cuáles son las 6 selecciones que aparecen en lso sobres?

Ante esto, se notificó por parte de Panini que éstas saldrían más adelante, por lo que esta semana se comenzaron a distribuir las cajas de sobres que ya cuentan con estos jugadores de selecciones como Czechia, Bosnia-Herzegovina, Turquía, Suecia, Iraq y el Congo, por lo que ya se pueden adquirir en los puntos de vente o en línea.

¿Dónde comprar los sobres de los equipos de repechaje?

Lo ideal sería a través de las tiendas Panini tanto la digital como la física, ya que son los cromos actualizados. Por lo que en tiendas de conveniencia y demás puntos de venta podrían ser rezagados. Esto se sabe porque varios internautas han expresado su molestia en redes sociales por el número excesivo de estampas de estas selecciones.

El error de Panini

Y es que de acuerdo a lo que apuntan varios usuarios en TikTok que compraron las cajas en esta semana, más de 100 estampas de las 700 que contiene una caja son de una misma selección, en especial de Boznia, Turquía y de Suecia. Es decir, que la venta de estas últimas cajas tanto de 100 como 10 sobres serían con la mayoría de los de repechaje.

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Hay usuarios que plantean que no llenaron ni el 10% de su álbum debido a que sólo se mandaron cromos de estos seis países, por lo que aquellos que compraron inicialmente podrían ahora conseguirlos en las cajas de 10 sobres para evitar un exceso de repetidas de estas selecciones que no habían salido anteriormente.

En síntesis