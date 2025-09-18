¿Por qué no juega Nick Woltemade en Newcastle vs. Barcelona por la UEFA Champions League 2025-26?

El Newcastle está listo para comenzar una nueva aventura en la UEFA Champions League. El debut será en casa ante el Barcelona que viene iluminado, por lo que se espera un partido lleno de emociones. En ese sentido, el entrenador Eddie Howe pondrá en el XI inicialista lo mejor que tiene a disposición, pero prescindiendo de una figura recién llegada.

El motivo por el que Nick Woltemade no juega vs. Barcelona

Nick Woltemade no será de la partida en las Urracas ante Barcelona por una decisión táctica. Lo que entendió el entrenador es que, para enfrentar a un equipo como el catalán que deja grandes espacios a campo abierto en su intento de presionar, lo mejor es contar con extremos y hombres de ataque rápidos.

En lugar de Woltemade estará Harvey Barnes. El ex jugador del Leicester fue elegido por Howe para acompañar a los Anthony en el frente de ataque: Gordon y Elanga. De esta manera, será interesante observar si el plan del estratega funciona como se espera o si el centrodelantero tendrá que saltar al campo de juego a solucionar las cosas.

La llegada de Woltemade generó un impacto positivo desde su llegada. Newcastle pagó 75 millones de euros por su ficha, por lo que las expectativas sobre su nivel son altas. La figura de 23 años ya está pagando con goles y en su primer partido ya sumó su primer tanto a su cuenta personal. Por ese motivo, sorprendió la decisión de que no sea de la partida ante el Barcelona, aunque Howe le encontró sentidos tácticos a su ausencia.

La alineación de Newcastle para recibir a Barcelona