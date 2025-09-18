Es tendencia:
UEFA CHAMPIONS LEAGUE

Las alineaciones de Newcastle vs. Barcelona por la UEFA Champions League 2025-26

Conoce las novedades más destacadas de un duelo muy interesante de la primera jornada.

Por Lucas Lescano

Newcastle y Barcelona comienzan la UEFA Champions League con un duelo emocionante.
© GETTY IMAGESNewcastle y Barcelona comienzan la UEFA Champions League con un duelo emocionante.

La UEFA Champions League acostumbró a los aficionados a presentar acción los días jueves. Este 18 de septiembre será el turno del debut del Newcastle y el Barcelona, que se enfrentarán con la intención de marcar el territorio desde muy temprano en la competencia. La primera jornada comienza a cerrarse con un duelo emocionante entre ingleses y españoles.

¿Por qué no juega Romelu Lukaku en Manchester City vs. Napoli por la UEFA Champions League 2025-26?

¿Por qué no juega Romelu Lukaku en Manchester City vs. Napoli por la UEFA Champions League 2025-26?

La llegada de Nick Woltemade le permitió al Newcastle no extrañar demasiado la salida de Alexander Isak. El alemán le dio aire al entrenador Eddie Howe, quien encontró soluciones rápidas en el frente de ataque, que en este duelo será más que importante ante una defensa Blaugrana que suele presentar falencias importantes. Sin embargo, el centrodelantero comenzará el encuentro en el banco de los relevos.

Por el lado de la visita, Lamine Yamal seguirá estando ausente por una molestia en el pubis, por lo que Barcelona deberá recurrir a sus otras figuras para sacar un duro encuentro adelante. De esta manera, se espera que ambos entrenadores coloquen en campo lo mejor que tienen a disposición.

¿Juega Kevin de Bruyne? Las alineaciones de Manchester City vs. Napoli por la UEFA Champions League 2025-26

¿Juega Kevin de Bruyne? Las alineaciones de Manchester City vs. Napoli por la UEFA Champions League 2025-26

El inicio del duelo está previsto para las 13:00hs del Centro de México, 14:00hs de Bogotá y 16:00hs en Buenos Aires. El encuentro podrá ser seguido mediante TNT en México y por ESPN más Disney Plus en el resto de Latinoamérica.

La alineación de Newcastle para recibir a Barcelona

  • Nick Pope
  • Kieran Trippier
  • Fabian Schär
  • Dun Burn
  • Tino Livramento
  • Bruno Guimarães
  • Sandro Tonali
  • Joelinton
  • Anthony Elanga
  • Anthony Gordon
  • Harvey Barnes

    DT: Eddie Howe.

La alineación de Barcelona para visitar a Newcastle

  • Joan García
  • Jules Koundé
  • Ronald Araújo
  • Pau Cubarsí
  • Gerard Martín
  • Frenkie De Jong
  • Pedri
  • Raphinha
  • Fermín López
  • Marcus Rashford
  • Robert Lewandowski

    DT: Hansi Flick.
lucas lescano
Lucas Lescano
