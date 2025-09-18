Las alineaciones de Newcastle vs. Barcelona por la UEFA Champions League 2025-26

La UEFA Champions League acostumbró a los aficionados a presentar acción los días jueves. Este 18 de septiembre será el turno del debut del Newcastle y el Barcelona, que se enfrentarán con la intención de marcar el territorio desde muy temprano en la competencia. La primera jornada comienza a cerrarse con un duelo emocionante entre ingleses y españoles.

La llegada de Nick Woltemade le permitió al Newcastle no extrañar demasiado la salida de Alexander Isak. El alemán le dio aire al entrenador Eddie Howe, quien encontró soluciones rápidas en el frente de ataque, que en este duelo será más que importante ante una defensa Blaugrana que suele presentar falencias importantes. Sin embargo, el centrodelantero comenzará el encuentro en el banco de los relevos.

Por el lado de la visita, Lamine Yamal seguirá estando ausente por una molestia en el pubis, por lo que Barcelona deberá recurrir a sus otras figuras para sacar un duro encuentro adelante. De esta manera, se espera que ambos entrenadores coloquen en campo lo mejor que tienen a disposición.

El inicio del duelo está previsto para las 13:00hs del Centro de México, 14:00hs de Bogotá y 16:00hs en Buenos Aires. El encuentro podrá ser seguido mediante TNT en México y por ESPN más Disney Plus en el resto de Latinoamérica.

La alineación de Newcastle para recibir a Barcelona

Nick Pope

Kieran Trippier

Fabian Schär

Dun Burn

Tino Livramento

Bruno Guimarães

Sandro Tonali

Joelinton

Anthony Elanga

Anthony Gordon

Harvey Barnes



DT: Eddie Howe.

La alineación de Barcelona para visitar a Newcastle

Joan García

Jules Koundé

Ronald Araújo

Pau Cubarsí

Gerard Martín

Frenkie De Jong

Pedri

Raphinha

Fermín López

Marcus Rashford

Robert Lewandowski



DT: Hansi Flick.

