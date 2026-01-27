Es tendencia:
logotipo del encabezado
Champions League

¿Por qué no juega Richard Ríos en Benfica vs. Real Madrid por la UEFA Champions League 2025-26?

Richard Ríos no juega con Benfica en el partido este miércoles ante Real Madrid. El motivo de la ausencia del colombiano.

Por Patricio Hechem

Sigue a Bolavip en Google!
Richard Ríos no juega con Benfica ante Real Madrid
© Getty ImagesRichard Ríos no juega con Benfica ante Real Madrid

Este miércoles 28 de enero se disputa la última jornada de la Fase de Liga de la UEFA Champions League, es decir que se definen los clasificados a octavos de final y a Playoffs. Benfica y Real Madrid se enfrentan en el Estadio da Luz en un partido clave para ambos equipos.

Publicidad

Benfica está 29° en la clasificación y necesita ganar sí o sí para tener aspiraciones de clasificar al menos a los Playoffs. Sin embargo, el equipo portugués no ha tenido una gran temporada y además José Mourinho no podrá contar con Richard Ríos en el juego ante Real Madrid.

La lesión de Richard Ríos

Richard Ríos sufrió una luxación anterior traumática del hombro derecho en el partido contra Porto del 14 de enero pasado por los cuartos de final de la Copa de Portugal. El colombiano se ha perdido los últimos tres encuentros del Benfica por esta lesión.

Y, por desgracia para el centrocampista y para José Mourinho, Richard Ríos todavía no se recuperó de la lesión en el hombro y no estará disponible para enfrentar a Real Madrid.

Publicidad

Si bien Benfica no dio un plazo específico de cuándo volvería, se estima que Richard Ríos regresaría a jugar a mediados de febrero. El partido contra Santa Clara del 14 de febrero es una posible fecha para que el colombiano nuevamente juegue con su equipo.

En síntesis

  • Richard Ríos es baja ante Real Madrid por una luxación de hombro.
  • Richard Ríos sufrió la lesión el 14 de enero durante el duelo contra Porto.
  • Se estima su regreso para mediados de febrero, posiblemente contra Santa Clara.
Cuántos goles lleva Kylian Mbappé con Real Madrid en la temporada tras su doblete vs. Villareal

ver también

Cuántos goles lleva Kylian Mbappé con Real Madrid en la temporada tras su doblete vs. Villareal

patricio hechem
Patricio Hechem
Lee también
Así quedó la tabla de LaLiga tras la victoria de Barcelona ante Real Oviedo
Futbol Internacional

Así quedó la tabla de LaLiga tras la victoria de Barcelona ante Real Oviedo

Mbappé, hombre récord: la marca de Messi y CR7 que alcanzó con Real Madrid
Futbol Internacional

Mbappé, hombre récord: la marca de Messi y CR7 que alcanzó con Real Madrid

¡A la cima! Así quedó la tabla de LaLiga de España tras el triunfo de Real Madrid
Futbol Internacional

¡A la cima! Así quedó la tabla de LaLiga de España tras el triunfo de Real Madrid

Pronósticos Borussia Dortmund vs Inter: máxima tensión en la última fecha de la fase de liga de la Champions
Apuestas

Pronósticos Borussia Dortmund vs Inter: máxima tensión en la última fecha de la fase de liga de la Champions

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1compliance-2compliance-3
Better Collective Logo