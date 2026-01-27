Este miércoles 28 de enero se disputa la última jornada de la Fase de Liga de la UEFA Champions League, es decir que se definen los clasificados a octavos de final y a Playoffs. Benfica y Real Madrid se enfrentan en el Estadio da Luz en un partido clave para ambos equipos.

Benfica está 29° en la clasificación y necesita ganar sí o sí para tener aspiraciones de clasificar al menos a los Playoffs. Sin embargo, el equipo portugués no ha tenido una gran temporada y además José Mourinho no podrá contar con Richard Ríos en el juego ante Real Madrid.

La lesión de Richard Ríos

Richard Ríos sufrió una luxación anterior traumática del hombro derecho en el partido contra Porto del 14 de enero pasado por los cuartos de final de la Copa de Portugal. El colombiano se ha perdido los últimos tres encuentros del Benfica por esta lesión.

Y, por desgracia para el centrocampista y para José Mourinho, Richard Ríos todavía no se recuperó de la lesión en el hombro y no estará disponible para enfrentar a Real Madrid.

Si bien Benfica no dio un plazo específico de cuándo volvería, se estima que Richard Ríos regresaría a jugar a mediados de febrero. El partido contra Santa Clara del 14 de febrero es una posible fecha para que el colombiano nuevamente juegue con su equipo.

En síntesis

Richard Ríos es baja ante Real Madrid por una luxación de hombro.

Richard Ríos sufrió la lesión el 14 de enero durante el duelo contra Porto.

Se estima su regreso para mediados de febrero, posiblemente contra Santa Clara.