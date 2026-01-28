A diferencia de otros gigantes de la competencia, Real Madrid llega con mejores sensaciones a la última jornada de la fase de liga de esta UEFA Champions League 2025/26. El ‘Merengue’ es uno de los mejores equipos de la actual edición, y si bien no está clasificado, no debería tener problemas para sellar su boleto a octavos.

Hasta el momento, el cuadro de la Casablanca acumula cinco triunfos y dos derrotas en siete encuentros, que lo posicionan en el 3° lugar de la tabla de posiciones. Luego de Arsenal y Bayern Múnich, que ya obtuvieron su pasaje directo, el poderoso club español es el siguiente con mejor campaña en este certamen.

En el cierre de su participación en la primera ronda, Real Madrid se medirá ante el Benfica de Portugal, este miércoles en el Estadio da Luz. Las ‘Águilas’ tuvieron una fase de liga para el olvido, y se juegan su última carta para aspirar a no quedar eliminados en primera ronda. Así, no se la harán fácil al ‘Merengue’ en su casa.

La Champions, el torneo favorito de Real Madrid [Foto: Getty]

¿Qué pasa si Real Madrid gana ante Benfica por la Champions League 2025-26?

De lograr un triunfo en condición de visitante, Real Madrid clasificará a los octavos de final de manera directa, pues con otros tres puntos nadie le quitará ese tercer lugar. Una victoria lo hará terminar en el podio, incluso con la posibilidad de acabar segundos, y son los primeros ocho de la tabla general los que avanzan a octavos.

¿Qué pasa si Real Madrid empata con Benfica por la Champions League 2025-26?

En caso de cosechar un empate este miércoles, Real Madrid también sacará su boleto a octavos de final de la presente edición del torneo continental. Si bien en ese caso pueden superarlo otros equipos y quedar relegado en los primeros puestos, seguiría quedando entre los ocho. Así, ‘evitaría’ jugar la instancia de dieciseisavos.

¿Qué pasa si Real Madrid pierde con Benfica por la Champions League 2025-26?

Si cae derrotado ante los portugueses, Real Madrid seguirá teniendo grandes chances de jugar octavos pero dependerá de otros resultados. Se tienen que combinar muchos marcadores para que seis equipos superen su línea, cuando diez tendrían en ese caso la posibilidad de hacerlo. La Casablanca tiene 15 puntos, y hay otro con quince, uno con catorce, y ¡ocho! con trece unidades.

La tabla de posiciones EN VIVO de la UEFA Champions League 2025/26: