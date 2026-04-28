¿Por qué no juega Serge Gnabry en PSG vs. Bayern Múnich por la Champions League 2025-26?

Bayern Múnich se enfrenta con PSG este martes 28 de abril por la ida de la semifinal de la Champions League. El encuentro se lleva a cabo en el Parque de los Príncipes de París y comienza a las 13:00hs (CDMX).

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El equipo dirigido por Vincent Kompany buscará llevarse un buen resultado como visitante pensando en la vuelta en Alemania. Sin embargo, el Bayern Múnich no podrá contar con uno de sus titulares habituales para enfrentar al PSG, Serge Gnabry.

¿Por qué no está Serge Gnabry?

El parte médico del Bayern Múnich indica que Serge Gnabry sufrió la rotura completa del tendón del aductor en un entrenamiento. Esta lesión se produjo la semana pasada y el futbolista alemán tampoco podrá estar en el Mundial 2026 con su selección.

Serge Gnabry era un titular habitual para Vincent Kompany; el alemán convirtió 10 goles y dio 11 asistencias en 37 partidos disputados con Bayern Múnich. El conjunto bávaro tiene otras ausencias como Lennart Karl, Raphael Guerreiro y Tom Bischof.

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El jugador que ocupará el lugar de Serge Gnabry en la alineación inicial es Jamal Musiala. Bayern Múnich viene de eliminar a Real Madrid en cuartos de final y ahora tendrá que batir al vigente campeón de la Champions League para alcanzar la final.

En síntesis