Este martes da inicio la Jornada 3 de la UEFA Champions League donde se disputarán nueve interesantes partidos desde muy temprano. Pasaron cerca de dos semanas desde que se tuvo la última actividad en la competencia dejándonos algunos resultados sorpresivos, por lo que esta nueva fecha seguramente nos espera con mayor emoción.

¿Dónde ver la Champions League?

La mayoría de estos duelos serán transmitidos a través de HBO Max en México, aunque habrá algunos que no podrán verse en esta señal. Sin embargo, desde temprano se tiene actividad, ya que los duelos comienzan desde las 10:45 horas del centro del país. Aunque sólo uno de ellos será oficialmente transmitido en esta plataforma.

¿Qué partidos hay para hoy martes?

Barcelona vs Olympiacos (10:45 horas del centro de México)

Kairat vs Pafos (10:45 horas)

Newcastle vs Benfica (13:00 horas)

PSV vs Napoli (13:00 horas)

Leverkusen vs PSG (13:00 horas)

Union Saint- Gilloise vs Inter (13:00 horas)

Kobenhavn vs Dortmund (13:00 horas)

Villarreal vs Manchester City (13:00 horas)

Arsenal vs Atlético Madrid (13:00 horas)

Hay que recordar que en esta ocasión ya sólo se tendrán juegos el día de hoy y mañana miércoles 22 de octubre, ya que en los duelos previos se enfrentaban los días jueves. La próxima semana también descansarán los clubes y reaparecen hasta la primera semana de noviembre para continuar con la cuarta fecha de la competencia.

Hasta el momento los equipos que llevan ganados sus dos primeros partidos son el Bayern Munich, el Real Madrid, el PSG, el Inter, el Arsenal y el FK Qarabag Agdam, por lo que en esta nueva fecha estos conjuntos podrían complicarse con sus rivales a vencer o incluso seguir sumando victorias, aunque con este formato ha habido algunas sorpresas.